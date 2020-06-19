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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах Обсудить можно развитие как малой родины, так и страны в целом. Также организованы прямые телефонные линии. Номера размещены на сайтах местных органов власти....

Обсудить можно развитие как малой родины, так и страны в целом. Также организованы прямые телефонные линии. Номера размещены на сайтах местных органов власти. Сегодня начальник главного государственно-правового управления Администрации Евгений Коваленко ответит на вопросы белорусов в Слонимском райисполкоме. А 22 июня в Дзержинском райисполкоме с гражданами пообщается начальник главного идеологического управления Администрации Ольга Шпилевская.