|
Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах
19.06.2020 08:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбсудить можно развитие как малой родины, так и страны в целом. Также организованы прямые телефонные линии. Номера размещены на сайтах местных органов власти. Сегодня начальник главного государственно-правового управления Администрации Евгений Коваленко ответит на вопросы белорусов в Слонимском райисполкоме. А 22 июня в Дзержинском райисполкоме с гражданами пообщается начальник главного идеологического управления Администрации Ольга Шпилевская.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обсудить можно развитие как малой родины, так и страны в целом. Также организованы прямые телефонные линии. Номера размещены на сайтах местных органов власти....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)