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Руководители госорганов продолжают личные приемы граждан в Совете Министров

19.06.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня встречу проведет министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, 24 июня - министр юстиции Олег Слижевский, 26 июня - министр иностранных дел Владимир Макей. Начало встреч - с 10 утра и только по предварительной записи.
 
 
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Сегодня встречу проведет министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, 24 июня - министр юстиции Олег Слижевский, 26 июня - министр иностранных...
 
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