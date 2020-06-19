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Белорусские пограничники присоединились к флешмобу #дзякуйдоктар

19.06.2020 08:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские пограничники присоединились к флешмобу #дзякуйдоктар и выразили благодарность медикам за их нелегкий труд накануне профессионального праздника. Мини плац-концерт организовали солдаты роты почетного караула Погранкомитета. Сложные и четкие движения этих военнослужащих - визитная карточка любого торжественного мероприятия. И сейчас они с гордостью и большим уважением говорят: "Спасибо, доктор".

 
 
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Белорусские пограничники присоединились к флешмобу #дзякуйдоктар и выразили благодарность медикам за их нелегкий труд накануне профессионального праздника....
 
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