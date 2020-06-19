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Жара, дожди и грозы. Все о погоде в Бресте в эти выходные

19.06.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут жаркие и ненастные, сообщает AccuWeather.


Фото: Reuters

В субботу будет облачно. Утром воздух прогреется до +23°С. Днем будет на три градуса теплее. Возможны дожди и грозы. Вечером столбик термометра опустится до +19°С.

В воскресенье будет затянуто тучами, температура воздуха будет +25−26°С. Днем ожидаются дожди с грозами. Кроме того, усилится ветер. Порывы будут достигать 13 м/с, передает pogoda.by. Вечером также пройдут дожди. Столбик термометра покажет не больше +21°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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