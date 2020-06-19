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Жара, дожди и грозы. Все о погоде в Бресте в эти выходные
19.06.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте будут жаркие и ненастные, сообщает
В субботу будет облачно. Утром воздух прогреется до +23°С. Днем будет на три градуса теплее. Возможны дожди и грозы. Вечером столбик термометра опустится до +19°С.
В воскресенье будет затянуто тучами, температура воздуха будет +25−26°С. Днем ожидаются дожди с грозами. Кроме того, усилится ветер. Порывы будут достигать 13 м/с, передает
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Еще и сильный ветер.
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