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Тепло и дожди. Погода в Могилеве в выходные
19.06.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если вы собрались позагорать в выходные, знайте: место для купания Могилеве закрыты или ограничены для купания. Что это значит">еще нужно найти, выбрать время — тоже. Потому что в Могилеве в выходные будет, конечно, жарко и в основном солнечно, но и дожди прогнозируют. Ну и готовьте зонты на следующую неделю: по
Сегодня, 19 июня, будет небольшая облачность, до +29 °С, без осадков.
В субботу — +19…+29 °С, днем возможен небольшой дождь, остальное время — без осадков.
В воскресенье, 21 июня, температура воздуха немного упадет: +19…+26 °С, будет переменная облачность. В течение дня возможны дожди, грозы.
В понедельник также прогнозируют кратковременные дожди, днем высока вероятность грозы. Похолодает: +16…+23 °С.
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А следующая неделя будет дождливой и с грозами.
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