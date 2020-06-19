Тепло и дожди. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Если вы собрались позагорать в выходные, знайте: место для купания Могилеве закрыты или ограничены для купания. Что это значит">еще нужно найти, выбрать время — тоже. Потому что в Могилеве в выходные будет, конечно, жарко и в основном солнечно, но и дожди прогнозируют. Ну и готовьте зонты на следующую неделю: по предварительным данным pogoda.by, она будет дождливой.



Фото: ru. wallpapers-fenix.eu

Сегодня, 19 июня, будет небольшая облачность, до +29 °С, без осадков.

В субботу — +19…+29 °С, днем возможен небольшой дождь, остальное время — без осадков.

В воскресенье, 21 июня, температура воздуха немного упадет: +19…+26 °С, будет переменная облачность. В течение дня возможны дожди, грозы.

В понедельник также прогнозируют кратковременные дожди, днем высока вероятность грозы. Похолодает: +16…+23 °С.

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