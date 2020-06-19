В центре Витебска установили новый арт-объект. Скоро возле него появится бесплатный Wi-Fi

Источник материала: Tut.by

В Витебске на улице Ленина, возле моста Тысячелетия, установили новый арт-объект — буквы-скульптуры, образующие слово «Мова». Они представляют собой уличную мебель. Скоро в этом месте появится бесплатный Wi-Fi, пишут «Витебские вести».





Это четвертая по счету инсталляция из серии «Веліч роднай мовы», которая появилась в Беларуси благодаря А1.

По задумке белорусского скульптора Павла Войницкого, инсталляция исполнена в характерных цветах творческого объединения УНОВИС — желтого, красного, черного, терракотового и синего.

Возле арт-скамеек скоро планируют создать сеть бесплатного Wi-Fi.