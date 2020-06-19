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В центре Витебска установили новый арт-объект. Скоро возле него появится бесплатный Wi-Fi
19.06.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске на улице Ленина, возле моста Тысячелетия, установили новый арт-объект — буквы-скульптуры, образующие слово «Мова». Они представляют собой уличную мебель. Скоро в этом месте появится бесплатный Wi-Fi,
Это четвертая по счету инсталляция из серии «Веліч роднай мовы», которая появилась в Беларуси благодаря А1.
По задумке белорусского скульптора Павла Войницкого, инсталляция исполнена в характерных цветах творческого объединения УНОВИС — желтого, красного, черного, терракотового и синего.
Возле арт-скамеек скоро планируют создать сеть бесплатного Wi-Fi.
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В Витебске на улице Ленина, возле моста Тысячелетия, установили новый арт-объект - буквы-скульптуры, образующие слово «Мова». Они представляют собой уличную мебель.
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