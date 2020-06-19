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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Шоу двух серпов": белорусы увидят затмение Венеры Через несколько часов начнется редкое астрономическое явление. Венеру полностью или частично заслонит Луна. Затмение получило название "Шоу двух серпов". Дело в...

Через несколько часов начнется редкое астрономическое явление. Венеру полностью или частично заслонит Луна. Затмение получило название "Шоу двух серпов". Дело в том, что спутник Земли сейчас вошел в фазу последней четверти. Именно поэтому серп Венеры скроется за стареющим серпом Луны. Наблюдать за этим явлением можно лишь через телескоп и всего около 4 минут.