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"Шоу двух серпов": белорусы увидят затмение Венеры

19.06.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Через несколько часов начнется редкое астрономическое явление. Венеру полностью или частично заслонит Луна. Затмение получило название "Шоу двух серпов". Дело в том, что спутник Земли сейчас вошел в фазу последней четверти. Именно поэтому серп Венеры скроется за стареющим серпом Луны. Наблюдать за этим явлением можно лишь через телескоп и всего около 4 минут.

 
 
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Через несколько часов начнется редкое астрономическое явление. Венеру полностью или частично заслонит Луна. Затмение получило название "Шоу двух серпов". Дело в...
 
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