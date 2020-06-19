|
Новую серию проекта "На контроле Президента" смотрите завтра вечером на "Беларусь 1"
19.06.2020 09:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаладить полный производственный цикл от поля до прилавка. Агрокомбинат "Ждановичи" в этом сезоне запустит линейку соков собственного производства. А вскоре здесь появится еще и новый цех по выпуску полуфабрикатов из свинины и говядины. Как сегодня налажена работа в образцовых хозяйствах, за счет чего удается получать колоссальные урожаи, надои и привесы? Покажем и расскажем в очередной серии проекта АТН
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наладить полный производственный цикл от поля до прилавка. Агрокомбинат "Ждановичи" в этом сезоне запустит линейку соков собственного производства. А вскоре здесь...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)