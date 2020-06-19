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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новую серию проекта "На контроле Президента" смотрите завтра вечером на "Беларусь 1" Наладить полный производственный цикл от поля до прилавка. Агрокомбинат "Ждановичи" в этом сезоне запустит линейку соков собственного производства. А вскоре здесь...

Наладить полный производственный цикл от поля до прилавка. Агрокомбинат "Ждановичи" в этом сезоне запустит линейку соков собственного производства. А вскоре здесь появится еще и новый цех по выпуску полуфабрикатов из свинины и говядины. Как сегодня налажена работа в образцовых хозяйствах, за счет чего удается получать колоссальные урожаи, надои и привесы? Покажем и расскажем в очередной серии проекта АТНСмотрите завтра в вечернем эфиресразу после