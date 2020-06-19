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Ливень подтапливал дороги, ветер валил деревья, повреждены 10 авто. МЧС - о стихии в Минске

19.06.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 18 июня была гроза с ливнем и градом. За час — с 18.30 до 19.30 — выпало 14 мм осадков при среднемесячной норме 82 мм. В городе ветер валил деревья, срывал крыши, переворачивал навесы остановок. МЧС Беларуси рассказал о последствиях непогоды.


Вид из кафе на Интернациональной. Скриншот видео: Екатерина Букетова

Сильный дождь подтопил семь участков дорог в Ленинском, Фрунзенском, Заводском, Центральном и Московском районах Минска. Останавливалось движение маршрутов — 30 троллейбусных, четыре — автобусных и три — трамвайных, задержка была до 41 минуты.

Зафиксировали 68 падений деревьев (в Минске — 51, в районах Минской области — 17). Повреждены 10 легковых автомобилей (в Минске — 9, в Минском районе — 1).

Привлекали спасателей — они откачивали воду, пилили и убирали упавшие деревья, демонтировали аварийные конструкции.
В Минске прошла сильная гроза с ливнем и градом, несколько центральных улиц подтопило, работает МЧС

МЧС добавляет: был ветер с порывами до 18 м/с, он повредил два легковых автомобиля, кровлю одного склада и два жилых дома в Рогачеве Гомельской области. Пострадавших нет, идет восстановление.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 18 июня была гроза с ливнем и градом. За час - с 18.30 до 19.30 - выпало 14 мм осадков при среднемесячной норме 82 мм. В городе ветер валил деревья, срывал крыши,...
 
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