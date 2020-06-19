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Ливень подтапливал дороги, ветер валил деревья, повреждены 10 авто. МЧС - о стихии в Минске
19.06.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске 18 июня была гроза с ливнем и градом. За час — с 18.30 до 19.30 — выпало 14 мм осадков при среднемесячной норме 82 мм. В городе ветер валил деревья, срывал крыши, переворачивал навесы остановок. МЧС Беларуси
Сильный дождь подтопил семь участков дорог в Ленинском, Фрунзенском, Заводском, Центральном и Московском районах Минска. Останавливалось движение маршрутов — 30 троллейбусных, четыре — автобусных и три — трамвайных, задержка была до 41 минуты.
Зафиксировали 68 падений деревьев (в Минске — 51, в районах Минской области — 17). Повреждены 10 легковых автомобилей (в Минске — 9, в Минском районе — 1).
Привлекали спасателей — они откачивали воду, пилили и убирали упавшие деревья, демонтировали аварийные конструкции.
МЧС добавляет: был ветер с порывами до 18 м/с, он повредил два легковых автомобиля, кровлю одного склада и два жилых дома в Рогачеве Гомельской области. Пострадавших нет, идет восстановление.
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В Минске 18 июня была гроза с ливнем и градом. За час - с 18.30 до 19.30 - выпало 14 мм осадков при среднемесячной норме 82 мм. В городе ветер валил деревья, срывал крыши,...
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