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В Витебске побит довоенный температурный рекорд. Нетипично жарко и на Могилевщине

19.06.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Третий день подряд на белорусских метеостанциях обновляются рекорды тепла. 18 июня перекрыто 16 локальных максимумов: на всех 11 станциях в Витебской области, на четырех — в Могилевской и на одной — в Минской, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Витебске побит рекорд дня 81-летней давности: 31 градус против 30,7.

В Могилеве обновлен экстремум, державшийся с 1991 года, — 31,4 против 30,4 градуса.

Теплее всего минувшим днем было в Кличеве — 31,6 градуса выше нуля (прежний локальный рекорд — 30,1 также в 1991 году) при абсолютном максимуме дня для всей территории страны 34,5 (в Лельчицах 29 лет назад).

Из 16 перекрытых рекордов 12 относятся к 1991 году, два — к 2018-му, по одному — к 1939-му и 2016-му.

Накануне новые температурные рекорды были зафиксированы в Минске (29,7 градуса) и еще на 20 метеостанциях Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. Всего с начала июня перекрыто 99 максимумов (8−12, 16−18 июня).

До конца недели, по прогнозу Белгидромета, жаркая погода сохранится.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Третий день подряд на белорусских метеостанциях обновляются рекорды тепла. 18 июня перекрыто 16 локальных максимумов: на всех 11 станциях в Витебской области, на...
 
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