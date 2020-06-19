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Снова жарко. Погода в Гомеле в выходные
19.06.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще немного — и июнь выбьется в отличники этого лета. В предстоящие выходные,
Знойной выдалась неделя — и этот уик-энд не станет исключением.
В субботу +30°C и ясно.
В воскресенье +32°C, возможны грозы.
Хороших выходных, друзья!
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Еще немного - и июнь выбьется в отличники этого лета. В предстоящие выходные, обещает pogoda.by, снова жарко и солнечно. Не обойдется и без гроз.
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