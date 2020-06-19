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Снова жарко. Погода в Гомеле в выходные

19.06.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще немного — и июнь выбьется в отличники этого лета. В предстоящие выходные, обещает pogoda.by, снова жарко и солнечно. Не обойдется и без гроз.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Знойной выдалась неделя — и этот уик-энд не станет исключением.

В субботу +30°C и ясно.

В воскресенье +32°C, возможны грозы.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Еще немного - и июнь выбьется в отличники этого лета. В предстоящие выходные, обещает pogoda.by, снова жарко и солнечно. Не обойдется и без гроз.
 
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