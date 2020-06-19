Снова жарко. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Еще немного — и июнь выбьется в отличники этого лета. В предстоящие выходные, обещает pogoda.by, снова жарко и солнечно. Не обойдется и без гроз.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Знойной выдалась неделя — и этот уик-энд не станет исключением.

В субботу +30°C и ясно.

В воскресенье +32°C, возможны грозы.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .