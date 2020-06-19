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Синоптики рассказали о погоде в выходные - зонты и дождевики пригодятся

19.06.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные погода существенно не изменится. Нас ждут повышенная температура, дожди, грозы, а местами и град. Как отмечает Белгидромет, такая погода более характерна для тропических широт.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу, 20 июня, ночью местами, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах местами град, сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +15...20°С, максимальная днем +26...32°С.

В воскресенье ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные дожди, в отдельных районах — сильные. Местами грозы. Днем при грозах усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +14...20°С; максимальная днем +22...29°С, по юго-востоку до +32°С, в северных районах местами +20...21°С.

В понедельник в нашу страну устремится более прохладный воздух со Скандинавии и погода начнет возвращаться в рамки нормы. Местами по республике ожидаются кратковременные дожди, по югу возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью от +11°С по северу до +19°С по юго-востоку, днем +18...25°С, по югу до +27°С.

 
 
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Как отмечает Белгидромет, такая погода более характерна для тропических широт.
 
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