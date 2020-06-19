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Воры разграбили старинные уникальные захоронения на кладбище Могилева. Но как их накажут - вопрос

19.06.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нашли тех, кто воровал уникальные старинные металлические надгробия и кресты 19 века с кладбища в Могилеве. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор музея истории Могилева Алексей Батюков. Но вопрос о привлечении злоумышленников к ответственности еще открыт: по закону это металлолом, а не историко-культурная ценность.


Фото: СТВ

Самую старую могильную плиту на Машековском кладбище Могилева похитили в мае. Это было металлическое надгробие 19 века родовым гербом городского главы Грум-Гржимайло. Оказалось, что воры разграбили также могилы «младенца Александра Пушкина», помещицы Александры Ладо и другие — об этом рассказала депутат горсовета Галина Беляева.

— Некаторыя (Грум-Гржымайлы) пліты ўжо не вярнуць, напэўна. Іншыя распіленыя на кавалкі. Адзін крыж яшчэ цэлы — на яго крадзяжы іх і злавілі, здаецца, — пишет Алексей Батюков.

По его словам, в милиции сообщили о трудностях привлечения воров к ответственности. Во-первых, по закону они украли металлолом, а не разграбили могилы с историко-культурной ценностью. Во-вторых, если бы родственники похороненных обратились в милицию, дело приняло бы более серьезный оборот, говорит Алексей Батюков.

— Ведаю, што нашчадкі Грум-Гржымайлаў у Магілёве — Мінску ёсць. Шаноўныя, калі дапаможаце іх знайсці, — будзем вельмі ўдзячныя! — добавил директор музея истории Могилева.

Есть план дать старинным захоронениям в Могилеве особый статус — так, как это делают гродненцы.

 
Теги: Могилев
 
 
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По закону воры украли металлолом, а потому их просто могут оштрафовать. Есть план дать старинным захоронениям в Могилеве особый статус - так, как это делают...
 
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