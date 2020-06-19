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Воры разграбили старинные уникальные захоронения на кладбище Могилева. Но как их накажут - вопрос
19.06.2020 11:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нашли тех, кто воровал уникальные старинные металлические надгробия и кресты 19 века с кладбища в Могилеве. Об этом
Самую старую могильную плиту на Машековском кладбище Могилева
— Некаторыя (Грум-Гржымайлы) пліты ўжо не вярнуць, напэўна. Іншыя распіленыя на кавалкі. Адзін крыж яшчэ цэлы — на яго крадзяжы іх і злавілі, здаецца, — пишет Алексей Батюков.
По его словам, в милиции сообщили о трудностях привлечения воров к ответственности. Во-первых, по закону они украли металлолом, а не разграбили могилы с историко-культурной ценностью. Во-вторых, если бы родственники похороненных обратились в милицию, дело приняло бы более серьезный оборот, говорит Алексей Батюков.
— Ведаю, што нашчадкі Грум-Гржымайлаў у Магілёве — Мінску ёсць. Шаноўныя, калі дапаможаце іх знайсці, — будзем вельмі ўдзячныя! — добавил директор музея истории Могилева.
Есть план дать старинным захоронениям в Могилеве особый статус — так, как это делают гродненцы.
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По закону воры украли металлолом, а потому их просто могут оштрафовать. Есть план дать старинным захоронениям в Могилеве особый статус - так, как это делают...
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