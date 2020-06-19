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"Приорбанк" и Visa запустили в Беларуси сервис приема оплаты через смартфон
19.06.2020 12:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБудущее наступило. "Приорбанк" и Visa запустили в Беларуси сервис приема оплаты через смартфон. Для мобильного эквайринга PriorSoftPOS не нужен платежный терминал или картридер. Все, что требуется, - это скачать приложение на телефон. Технология принимает карты любого банка, смартфоны, умные часы и другие гаджеты. Беларусь вошла в число немногих стран, где продавцы могут отказаться от обслуживания платежного оборудования. На выходе - экономия, простота и быстрота расчетов.
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Будущее наступило. "Приорбанк" и Visa запустили в Беларуси сервис приема оплаты через смартфон. Для мобильного эквайринга PriorSoftPOS не нужен платежный терминал или...
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