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Какая милота! Смотрите, как в Гродно спасатели помогали утятам, застрявшим в дупле старого дерева

19.06.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно сотрудники МЧС провели необычную спасательную операцию возле Свято-Покровского кафедрального собора на улице Ожешко. Спасатели и орнитолог пришли на выручке четырем утятам, которые застряли в дупле старого дерева, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

Утка-кряква устроила гнездо в дупле одной из старых лип, которая растет около православного храма. Там вывелись четыре птенца, и, когда настало время им покидать гнездо, сделать этого малыши не смогли: дупло в дереве оказалось глубоким. Мама-утка волновалась внизу, утята были наверху. Неравнодушные гродненцы поняли, что птицам нужна помощь — и обратились к спасателям

Работники МЧС вместе с гродненским орнитологом, заместителем председателя областного отделения ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Дмитрием Винчевским прибыли на место необычного происшествия.

Как говорит орнитолог, есть виды птиц, которые привыкают к постоянному соседству с человеком и не боятся жизни в городе. Среди них утки-кряквы, которых горожане часто замечают не только на водоемах, но и вблизи фонтанов или просто на улице.


Спасатели достали из дупла сначала двух. Как только эти птенцы оказались в безопасности — мама повела их к реке Городничанке.



Оставшихся двух птенцов спасатели и орнитолог доставили к речке и сами спустили на воду. Таким образом утиная семья воссоединилась.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно сотрудники МЧС провели необычную спасательную операцию возле Свято-Покровского кафедрального собора на улице Ожешко.
 
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