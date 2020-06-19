ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Из-за терапии я изменилась до неузнаваемости. Не узнал даже папа». История Насти с волчанкой

19.06.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Долгое время Насте не могли поставить диагноз, свое взросление девушка буквально прожила в больницах, борясь с болезнями почек. И потом практически случайно девушка узнала, что больна системной красной волчанкой. Болезнью, которая может поразить практически любые органы. А потом началась гормональная терапия, которая перевернула ее жизнь. Так список заболеваний дополнил еще и синдром Кушинга. Если просто объяснить, жидкость задерживается в теле, и человек неравномерно набирает массу. В случае Насти пострадала только верхняя часть тела и лицо. Когда это случилось, девушку не узнал собственный отец. Это история про психологический надрыв и борьбу со своими комплексами. Но, как правило, такие истории - со счастливым концом. Мы продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

Благодарим за помощь в организации съемок Галерею современного искусства «Ў».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Снова жарко. Погода в Гомеле в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика