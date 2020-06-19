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«Из-за терапии я изменилась до неузнаваемости. Не узнал даже папа». История Насти с волчанкой
19.06.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Долгое время Насте не могли поставить диагноз, свое взросление девушка буквально прожила в больницах, борясь с болезнями почек. И потом практически случайно девушка узнала, что больна системной красной волчанкой. Болезнью, которая может поразить практически любые органы. А потом началась гормональная терапия, которая перевернула ее жизнь. Так список заболеваний дополнил еще и синдром Кушинга. Если просто объяснить, жидкость задерживается в теле, и человек неравномерно набирает массу. В случае Насти пострадала только верхняя часть тела и лицо. Когда это случилось, девушку не узнал собственный отец. Это история про психологический надрыв и борьбу со своими комплексами. Но, как правило, такие истории - со счастливым концом. Мы продолжаем проект
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Помимо этого, у девушки синдром Кушинга.
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