«Из-за терапии я изменилась до неузнаваемости. Не узнал даже папа». История Насти с волчанкой

Источник материала: Tut.by

Долгое время Насте не могли поставить диагноз, свое взросление девушка буквально прожила в больницах, борясь с болезнями почек. И потом практически случайно девушка узнала, что больна системной красной волчанкой. Болезнью, которая может поразить практически любые органы. А потом началась гормональная терапия, которая перевернула ее жизнь. Так список заболеваний дополнил еще и синдром Кушинга. Если просто объяснить, жидкость задерживается в теле, и человек неравномерно набирает массу. В случае Насти пострадала только верхняя часть тела и лицо. Когда это случилось, девушку не узнал собственный отец. Это история про психологический надрыв и борьбу со своими комплексами. Но, как правило, такие истории - со счастливым концом. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

Благодарим за помощь в организации съемок Галерею современного искусства «Ў».