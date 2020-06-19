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ДФР наложил арест на имущество семьи Бабарико, адвокат подтвердил, что оба находятся в КГБ
19.06.2020 12:04 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
На имущество семьи Бабарико наложен арест. Виктор Бабарико и его сын Эдуард находятся в СИЗО КГБ. Между тем, штаб экс-банкира сообщил, что собрал почти 435 тысяч подписей.
Эдуард Бабарико, который возглавляет предвыборных штаб отца и являлся главой его инициативной группы, был задержан накануне вместе с отцом. Из недвижимости у Эдуарда два дома и квартира, предположительно - это все недвижимое имущество семьи. Он жил со свей девушкой в квартире. По информации
Штаб политика сегодня сообщил, что им удалось собрать почти 435 тысяч подписей за своего кандидата. Это абсолютный рекорд за всю историю суверенной Беларуси. Ранее политик говорил о том, что готов к своему задержанию и подписи будут переданы в ЦИК в любом случае.
Сегодня также стало известно, что адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский надеется на скорую встречу со своим клиентом. Юрист подтвердил
Виктор Бабарико и его сын были
Правозащитники ряда организаций Беларуси
Накануне в МИД
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На имущество семьи Бабарико наложен арест. Виктор Бабарико и его сын Эдуард находятся в СИЗО КГБ. Между тем, штаб экс-банкира сообщил, что собрал почти 435 тысяч...
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