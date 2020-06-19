ДФР наложил арест на имущество семьи Бабарико, адвокат подтвердил, что оба находятся в КГБ

На имущество семьи Бабарико наложен арест. Виктор Бабарико и его сын Эдуард находятся в СИЗО КГБ. Между тем, штаб экс-банкира сообщил, что собрал почти 435 тысяч подписей.

Эдуард Бабарико, который возглавляет предвыборных штаб отца и являлся главой его инициативной группы, был задержан накануне вместе с отцом. Из недвижимости у Эдуарда два дома и квартира, предположительно - это все недвижимое имущество семьи. Он жил со свей девушкой в квартире. По информации TUT.BY , оба дома и квартира Эдуарда - арестованы.

Штаб политика сегодня сообщил, что им удалось собрать почти 435 тысяч подписей за своего кандидата. Это абсолютный рекорд за всю историю суверенной Беларуси. Ранее политик говорил о том, что готов к своему задержанию и подписи будут переданы в ЦИК в любом случае.

Сегодня также стало известно, что адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский надеется на скорую встречу со своим клиентом. Юрист подтвердил БелаПАН , что и Виктор, и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ.

Виктор Бабарико и его сын были задержаны 18 июня утром, когда поехали сдавать подписи. Адвокаты не смогли попасть на допрос к своим клиентам. Вечером в Минске собралась стихийная акция поддержки задержанных.

Правозащитники ряда организаций Беларуси обратились в ООН с просьбой повлиять на ситуацию в стране. Они обращают внимание на то, что власти оказывают беспрецедентное давление на граждан, совершая задержания, угрожая и преследуя людей.