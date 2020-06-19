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Белорусы смогут полететь на отдых в Турцию с 1 июля
19.06.2020 12:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИнформацию о начале чартерной программы разместила Белавиа в своем аккаунте в Facebook. Рейсы из Минска запланированы в Анталию, Измир, Бодрум. Также в Анталию можно будет улететь из Гомеля, Гродно, Бреста и Витебска.
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Информацию о начале чартерной программы разместила Белавиа в своем аккаунте в Facebook. Рейсы из Минска запланированы в Анталию, Измир, Бодрум. Также в Анталию можно...
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