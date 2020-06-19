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К новому учебному году нужно подойти в полной готовности — Карпенко

19.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

К новому учебному году нужно подойти в полной готовности — Карпенко
Игорь Карпенко. Фото из архива

Подготовка учреждений образования к новому учебному году под особым контролем, заявил министр образования Игорь Карпенко, посещая Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Подготовка учреждений образования к новому учебному году — дело важное и ответственное. И от того, насколько серьезно подойти к этой работе, зависит не только сама организация учебно-воспитательного процесса, но и настроение, желание студентов учиться в аlma mater. Этот вопрос взят в Министерстве образования под особый контроль», — сказал Игорь Карпенко.

Министр ознакомился с ходом работ по подготовке объектов БГПУ к началу учебного года. Особое внимание он обратил на подготовку учебных аудиторий, оснащение необходимым современным оборудованием лабораторий, кабинетов. Игорь Карпенко побывал на физико-математическом факультете, где будет открыта обновленная аудитория демонстрации физических опытов и начнет работу новая лаборатория цифрового моделирования физических процессов. На базе создаваемой лаборатории будут проходить обучение будущие учителя физики, математики и информатики, повышать квалификацию учителя-предметники. Аудитория демонстрации физических опытов и лаборатория цифрового моделирования физических процессов станут составными частями университетского педагогического STEAM-парка.

Министр также посетил студенческий городок БГПУ, где после ремонта будет открыт клуб «Юность», который станет площадкой для проведения университетских мероприятий, а также местом репетиций для творческих коллективов и клубных формирований университета. Игорю Карпенко показали, как выполняются ремонтные работы в столовой студенческого городка университета. Не остался без внимания учебный корпус, где расположены факультеты начального образования и физического воспитания. Здесь будет открыт обновленный актовый зал.

«Мониторинг учреждений образования будет продолжаться все лето. Мы должны подойти к новому учебному году в полной готовности. На многих объектах будут работать студотряды. Одновременно будут выполняться ремонтные работы в школах. Паспорта готовности учреждения образования традиционно будут получать в конце августа», — добавил министр.

БелТА

 
 
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Игорь Карпенко. Фото из архива Подготовка учреждений образования к новому учебному году под особым контролем, заявил министр образования Игорь Карпенко,
 
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