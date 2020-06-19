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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В мире продолжают отменять санитарные ограничения В Бразилии, несмотря на почти 23 тысячи зараженных COVID-19 только за последние сутки, возобновляют футбольные матчи. В Сингапуре уже сняли большую часть ограничений....

В Бразилии, несмотря на почти 23 тысячи зараженных COVID-19 только за последние сутки, возобновляют футбольные матчи. В Сингапуре уже сняли большую часть ограничений. Заработали спортивные залы, магазины, парки. Венгрия открыла свои границы для участников шенгенского соглашения. А в Румынии и Исландии, несмотря на новые случаи заболевания, вводить новые ограничения пока не намерены. Тем временем Турция готовится к приему туристов.О начале чартерной программы сообщила компания "Белавиа" в Facebook.