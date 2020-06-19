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В мире продолжают отменять санитарные ограничения

19.06.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Бразилии, несмотря на почти 23 тысячи зараженных  COVID-19 только за последние сутки, возобновляют футбольные матчи. В Сингапуре уже сняли большую часть ограничений. Заработали спортивные залы, магазины, парки. Венгрия открыла свои границы для участников шенгенского соглашения. А в Румынии и Исландии, несмотря на новые случаи заболевания, вводить новые ограничения пока не намерены. Тем временем Турция готовится к приему туристов. Белорусы полетят на отдых туда уже 1 июля. О начале чартерной программы сообщила компания "Белавиа" в Facebook.

 
 
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В Бразилии, несмотря на почти 23 тысячи зараженных  COVID-19 только за последние сутки, возобновляют футбольные матчи. В Сингапуре уже сняли большую часть ограничений....
 
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