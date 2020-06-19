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В мире восстанавливают международное сообщение после пандемии

19.06.2020 16:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Япония  снимет ряд ограничений на въезд в страну. В данный момент уже начаты переговоры  с Таиландом, Вьетнамом, Австралией и Новой Зеландией. Возобновление турпотока  произойдет и на Бермудах. С 1 июля острова вновь будут принимать путешественников. С начала следующего месяца  Мальта  ждет туристов из Испании, Италии, Франции, Польши, Хорватии и Греции. С 15  июля страна откроется для всех.
 
 
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Япония  снимет ряд ограничений на въезд в страну. В данный момент уже начаты переговоры  с Таиландом, Вьетнамом, Австралией и Новой Зеландией. Возобновление...
 
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