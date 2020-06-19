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В мире восстанавливают международное сообщение после пандемии
19.06.2020 16:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЯпония снимет ряд ограничений на въезд в страну. В данный момент уже начаты переговоры с Таиландом, Вьетнамом, Австралией и Новой Зеландией. Возобновление турпотока произойдет и на Бермудах. С 1 июля острова вновь будут принимать путешественников. С начала следующего месяца Мальта ждет туристов из Испании, Италии, Франции, Польши, Хорватии и Греции. С 15 июля страна откроется для всех.
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Япония снимет ряд ограничений на въезд в страну. В данный момент уже начаты переговоры с Таиландом, Вьетнамом, Австралией и Новой Зеландией. Возобновление...
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