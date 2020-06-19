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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый компьютерный томограф сегодня доставили в пятую столичную больницу Отметим, о поставках современного оборудования договорился лично Глава нашего государства с бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Всего планируется закупить для...

Отметим, о поставках современного оборудования договорился лично Глава нашего государства с бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Всего планируется закупить для столичных медучреждений 10 компьютерных томографов. Что же касается пятой больницы, то КТ уже начали устанавливать в неврологическом корпусе, который недавно реконструировали. Аппарат позволит ежесуточно обследовать до 40 пациентов. Ожидается, что монтажные и пусконаладочные работы завершатся через неделю.А следующим этапом модернизации медучреждения будет ввод в эксплуатацию приемного отделения. Там разместится вся диагностическая аппаратура, в том числе два аппарата МРТ и еще один аппарат КТ. Ожидается, что откроется отделение в следующем году.