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Ангиографический кабинет откроется в Борисове
19.06.2020 16:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовые методы лечения осваивают врачи Минской области. Первый ангиографический кабинет скоро откроется в Борисове. Оказывать медицинскую помощь там будут в первую очередь пациентам с кардиологическими патологиями. Это стало возможным благодаря масштабному обновлению Центральной районной больницы. Выполнять высокотехнологичные операции там будут не только жителям Борисова, но и соседних городов.
На территории клиники сейчас работают и строители. В следующем году в Борисове планируют открыть многофункциональный детский корпус. Оказывать помощь там также будут пациентам из разных городов области. В скором времени в Борисове приступят к возведению новой станции переливания крови.
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Новые методы лечения осваивают врачи Минской области. Первый ангиографический кабинет скоро откроется в Борисове. Оказывать медицинскую помощь там будут в...
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