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Ангиографический кабинет откроется в Борисове

19.06.2020 16:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые методы лечения осваивают врачи Минской области. Первый ангиографический  кабинет скоро откроется в Борисове. Оказывать медицинскую помощь там будут в первую очередь пациентам с кардиологическими патологиями. Это стало возможным благодаря масштабному обновлению Центральной районной больницы. Выполнять высокотехнологичные операции там будут не только жителям Борисова, но и соседних городов.

На территории клиники сейчас работают и строители. В следующем  году в Борисове планируют открыть многофункциональный детский корпус. Оказывать помощь там также будут пациентам из разных городов области. В скором времени в Борисове  приступят к возведению новой станции переливания крови.

 
 
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Новые методы лечения осваивают врачи Минской области. Первый ангиографический  кабинет скоро откроется в Борисове. Оказывать медицинскую помощь там будут в...
 
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