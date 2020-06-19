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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ангиографический кабинет откроется в Борисове Новые методы лечения осваивают врачи Минской области. Первый ангиографический кабинет скоро откроется в Борисове. Оказывать медицинскую помощь там будут в...

Новые методы лечения осваивают врачи Минской области. Первый ангиографический кабинет скоро откроется в Борисове. Оказывать медицинскую помощь там будут в первую очередь пациентам с кардиологическими патологиями. Это стало возможным благодаря масштабному обновлению Центральной районной больницы. Выполнять высокотехнологичные операции там будут не только жителям Борисова, но и соседних городов.На территории клиники сейчас работают и строители. В следующем году в Борисове планируют открыть многофункциональный детский корпус. Оказывать помощь там также будут пациентам из разных городов области. В скором времени в Борисове приступят к возведению новой станции переливания крови.