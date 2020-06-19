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Минск присоединится к Международному дню йоги
19.06.2020 17:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНайти гармонию с собой и окружающим миром. Уже в это воскресенье Минск присоединится к Международному дню йоги. Праздник пройдет в формате онлайн. Трансляцию проведут преподаватели по йоге и индийской культуре. Кстати, именно там и зародилась медитативная практика. Кроме этого, сейчас проходит международный конкурс видеоблогов. Участвовать может каждый. Для этого надо записать ролик на тему "Моя жизнь - моя йога". Более подробную информацию можно найти в инстаграм-аккаунте посольства Индии в Беларуси.
Сангита Багадур, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси: "Международный день йоги пройдет полностью онлайн. В этом году присоединиться к нему можно в любое время и в любом месте. Сама трансляция пройдет по общему протоколу. А после занятий участникам будет доступно расписание и других студий йоги".
Освоить базовые техники можно не только онлайн, но и во время мастер-классов. Один из них, например, прошел в Доме радио. Впервые Международный день йоги отмечался в 2015 году. Тогда инициативу Индии поддержали 175 стран мира.
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Найти гармонию с собой и окружающим миром. Уже в это воскресенье Минск присоединится к Международному дню йоги. Праздник пройдет в формате онлайн. Трансляцию...
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