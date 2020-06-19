Кунцевич: в основе укрепления и развития государства лежит личная ответственность каждого гражданина

Андрей Кунцевич. Фото из архива

В основе укрепления и развития государства лежит личная ответственность каждого гражданина, заявил во время встречи с молодежью заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Открывая мероприятие, Андрей Кунцевич подчеркнул неформальность встречи и предложил провести ее в формате открытого диалога «без галстуков». «Подобные встречи проходят сегодня по всей Беларуси во время единого дня информирования. Нам очень важно слышать, какие вопросы и проблемы актуальны для молодежи. Хочу в очередной раз подчеркнуть, что государство всегда изыскивает немалые средства для поддержки молодежной политики и развития общественных институтов. И не секрет, что актив БРСМ является главным кадровым резервом страны. Участвуя в общественной деятельности, молодые люди получают уникальный опыт, который будет востребован в любой отрасли. Мы всегда должны помнить, что в основе укрепления и развития государства лежит личная ответственность каждого гражданина», — сказал он.

Во время дискуссии молодые люди подняли вопрос о социальных медиа и ответственности за публикуемую информацию, а также отметили, что им не безразлична судьба своей страны и ее достижения в период независимости. «Отрадно, что наша молодежь не остается равнодушной к тому, что происходит на информационном поле страны. Не доверяет фальшивкам и фейковым вбросам, а активно отстаивает свою гражданскую позицию. И этого не нужно бояться, — отметил замглавы Администрации. — Кибер-буллинг — новый вызов, и наша главная задача — обеспечить защиту людей, которые подверглись нападкам в интернете».

Также прозвучали вопросы о реализации государственной молодежной политики, создании молодежного парламента, развитии волонтерского направления, возможности строительства собственного жилья и доступности арендного. «Казалось бы, это очевидные темы, понятные всем. Но когда начинаешь погружаться в них, то видишь, что здесь еще есть над чем поработать и органам власти, и парламентариям, и молодежным активистам», — добавил Андрей Кунцевич.

Открытый диалог состоялся в арт-пространстве «210 метров» молодежного бизнес-инкубатора в Минске. В дискуссии приняли участие порядка 150 представителей молодежи Минска и Минской области. В роли модератора выступил первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк.

БелТА