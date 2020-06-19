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в Бобруйске вводится масочный режим
19.06.2020 18:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске введен обязательный масочный режим. Об этом
Как сообщается, с 19 июня горожане должны носить маски при посещении магазинов, кафе, банков и других общественных мест, где соблюдение социального дистанцирования не всегда возможно.
При этом не сообщается, кто будет контролировать соблюдение масочного режима в городе, а также какое наказание предусмотрено для нарушителей.
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Эта информация поступила со ссылкой на главного санитарного врача города Дмитрия Лайтера.
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