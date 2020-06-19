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в Бобруйске вводится масочный режим

19.06.2020 18:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске введен обязательный масочный режим. Об этом сообщил портал bobrlife.by со ссылкой на главного санитарного врача города Дмитрия Лайтера.


Фото: Reuters

Как сообщается, с 19 июня горожане должны носить маски при посещении магазинов, кафе, банков и других общественных мест, где соблюдение социального дистанцирования не всегда возможно.

При этом не сообщается, кто будет контролировать соблюдение масочного режима в городе, а также какое наказание предусмотрено для нарушителей.

 
 
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Эта информация поступила со ссылкой на главного санитарного врача города Дмитрия Лайтера.
 
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