в Бобруйске вводится масочный режим

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске введен обязательный масочный режим. Об этом сообщил портал bobrlife.by со ссылкой на главного санитарного врача города Дмитрия Лайтера.



Фото: Reuters

Как сообщается, с 19 июня горожане должны носить маски при посещении магазинов, кафе, банков и других общественных мест, где соблюдение социального дистанцирования не всегда возможно.

При этом не сообщается, кто будет контролировать соблюдение масочного режима в городе, а также какое наказание предусмотрено для нарушителей.