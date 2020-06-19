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Сделаем дороги Дубровенщины безопасными

19.06.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Сделаем дороги Дубровенщины безопасными

В январе-мае 2020 года на территории Витебской области совершено 135 ДТП. Это на 7 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В этих ДТП 21 человек погиб и 135 получили травмы.
Основными причинами автоаварий являются нарушения правил ПДД водителями —108, или 78%. В том числе: нарушение проезда пешеходного перехода —22; управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 14; несоблюдение очередности проезда перекрестков —11.
По вине пешеходов произошло 30 ДТП, в том числе переход дороги в неустановленном месте —11, неиспользование световозвращающих элементов —12.
С целью минимизации негативных тенденций в сфере безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортного травматизма в Витебской области с 18 по 22 июня 2020 года проходит комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП всех категорий.
Сотрудники ОГАИ Дубровенского РОВД призывают жителей района к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения и уважительному отношению к любому участнику движения. Только совместными усилиями мы сможем сделать дороги Дубровенщины безопасными.

 
 
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В январе-мае 2020 года на территории Витебской области совершено 135 ДТП. Это на 7 больше, чем в аналогичном периоде прошлого
 
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