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Евгений Коваленко провел личный прием граждан в Слониме
19.06.2020 22:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПомочь благоустроить улицу, решить вопрос с оформлением недвижимости, оказать содействие в трудоустройстве.
Такие проблемы сегодня были озвучены в ходе прямой телефонной линии и личного приема начальника главного государственно-правового управления Администрации Президента Евгения Коваленко. На этот раз разговор проходил в Слониме. Так, жительница одного из населенных пунктов района дозвонилась с просьбой помочь в обработке картофеля на выделенных местным хозяйством сотках. Соответствующее распоряжение сразу же было дано руководителю СПК. Еще одна пенсионерка из райцентра пожаловалась на ЖКХ. Во время благоустройства улицы был поврежден фундамент ее частного дома. На место для изучения ситуации и оказания помощи была направлена специальная комиссия.
Евгений Коваленко, начальник главного государственно-правового управления Администрации Президента Беларуси: "Ни один из вопросов мы стараемся не оставлять без внимания. И помимо того что вникая в каждую конкретную ситуацию, стараемся найти возможность ее разрешить в интересах граждан. Также ведем работу по обобщению, анализу этих материалов. В случае выявления каких-то системных недостатков в работе госорганов соответствующие материалы обобщаются и доводятся для устранения этих недостатков".
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Помочь благоустроить улицу, решить вопрос с оформлением недвижимости, оказать содействие в трудоустройстве. Такие проблемы сегодня были озвучены в ходе прямой...
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