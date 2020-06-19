Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Евгений Коваленко провел личный прием граждан в Слониме Помочь благоустроить улицу, решить вопрос с оформлением недвижимости, оказать содействие в трудоустройстве. Такие проблемы сегодня были озвучены в ходе прямой...

Помочь благоустроить улицу, решить вопрос с оформлением недвижимости, оказать содействие в трудоустройстве.Такие проблемы сегодня были озвучены в ходе прямой телефонной линии и личного приема начальника главного государственно-правового управления Администрации Президента Евгения Коваленко. На этот раз разговор проходил в Слониме. Так, жительница одного из населенных пунктов района дозвонилась с просьбой помочь в обработке картофеля на выделенных местным хозяйством сотках. Соответствующее распоряжение сразу же было дано руководителю СПК. Еще одна пенсионерка из райцентра пожаловалась на ЖКХ. Во время благоустройства улицы был поврежден фундамент ее частного дома. На место для изучения ситуации и оказания помощи была направлена специальная комиссия.