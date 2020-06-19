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Услышать, что волнует людей. Наталья Кочанова посетила "Пинскдрев"

19.06.2020 22:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оценить эффективность работы предприятий в регионах и услышать, что волнует людей. Сегодня спикер Совета Республики Наталья Кочанова побывала на мебельной фабрике холдинга "Пинскдрев". Это градообразующее производство специализируется на мягкой мебели. Особенность - в замкнутом цикле (начиная от лесозаготовки) и качестве. Мощности позволяют выпускать 250 гарнитуров в сутки, половину продукции продают за рубеж. Есть эксклюзивные коллекции специально для европейского потребителя. Предприятие развивается за счет собственной прибыли, а потому и зарплата напрямую зависит от объема выполненных работ. Как и другие производства, в апреле-мае фабрика переживала не лучшие времена - из-за закрытия границ и снижения спроса производственные объемы снизились почти вдвое. Но главное - удалось сохранить коллектив - 840 человек. Сейчас ситуация налаживается, на днях поступил крупный заказ из Европы, к концу месяца намерены выйти на сто процентов.
 
 
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Оценить эффективность работы предприятий в регионах и услышать, что волнует людей. Сегодня спикер Совета Республики Наталья Кочанова побывала на мебельной...
 
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