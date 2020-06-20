На проспекте Дзержинского нарисовали велодорожку, но у велосипедистов есть к ней вопросы. Вот какие

Источник материала: Tut.by

Вдоль проспекта Дзержинского в столице в конце весны нарисовали новую велодорожку. На тротуаре появилась разметка, бордюры на пути понизили. В Минском велосипедном обществе TUT.BY рассказали, что получилось хорошо, а что не очень (последнего больше).





Что не так с проспектом Дзержинского

Проспект Дзержинского раньше не раз критиковался велосипедистами. Весной прошлого года в Минском велосипедном обществе рассказывали TUT.BY:

— Он спроектирован так, что ехать по нему на велосипеде — просто унижение. Много подземных переходов, на пересечениях со второстепенными улицами не понижены бордюры.

Эта улица — магистральная, движение на ней интенсивное, а значит, у автомобилей, пешеходов и велосипедистов должна быть своя территория, объясняют представители МВО.

Прошло больше года, за велоинфраструктуру на проспекте Дзержинского как будто бы взялись. Но стало ли лучше? Наш собеседник, замдиректора Минского велосипедного общества Максим Пучинский, так не думает.



Максим ПучинскийЗаместитель директора ОО «Минское велосипедное общество» Использует велосипед чаще, чем другой транспорт, с 2017 года. За год проезжает больше 3 тысяч километров.

— Пошли бюджетным способом — был тротуар и на нем просто обозначили разметку. Но, по факту, сложно сказать, что в городе прибыло восемь километров велосипедной инфраструктуры.

Плюс: бордюры понизили

— Начнем с хорошего — бордюры понизили, благодаря этому ездить стало удобнее, — говорит Максим. — Эти препятствия убрали от станции метро «Малиновка» до начала проспекта. Но остались высокие бордюры на развязке с МКАД — туда и разметка не дотягивается.

Собеседник объясняет: если бы бордюры понизили и на том участке, проспект Дзержинского стал бы привлекательнее для тех, кто ездит на велосипеде на отдых.



Бордюры на пересечениях проспекта Дзержинского с второстепенными улицами понизили на всем протяжении велодорожки

— Многие используют велосипед не как транспорт, а для рекреации. Хороший пример — велодорожка у Свислочи. И уже сейчас довольно много людей ездят по проспекту Дзержинского к трассе, которая ведет к Волчковичскому водохранилищу, Птичи — чтобы искупаться там, отдохнуть. Для удобства на их пути нужно убрать бордюры и сделать наземный переход через улицу Есенина.

Собеседник указывает на еще один плюс: на проспекте использовали неплохую разметку — она не путает пешеходов. По другому примеру разметки в городе велосипедисты даже создавали петицию — просили ее убрать. Вот тут подробнее , почему.

Минус: по-прежнему мало наземных переходов

Транспортная велосипедная инфраструктура должна отвечать пяти критериям: безопасность, прямолинейность, связность, комфорт, привлекательность. Если на пути велосипедистов есть подземные переходы, сразу нарушаются четыре последних критерия, рассказывает Максим Пучинский.





— Это неудобно: когда на пути движения из Малиновки в центр велосипедисту нужно пять раз спешиться и пойти под землю, некомфортно. Особенно если едут пожилые люди, дети, или мамы, да еще и с велокреслом сзади, — они сто раз задумаются, стоит ли ехать на велосипеде. Основное направление движения на магистральной улице — вдоль. На Дзержинского нужно было сделать дублирующие наземные переходы, как на проспекте Независимости. А пока нельзя сказать, что получилась велодорожка.

Собеседник отмечает, что наземные велопешеходные переходы нужны на перекрестках проспекта Дзержинского с улицами Щорса, Гурского, Голубева и Есенина.



Вот здесь наземный переход есть, а дальше — только подземный

Минус: разметка прерывается у остановок и перекрестков

— У остановок и перекрестков смешиваются потоки всех участников дорожного движения, — говорит Максим Пучинский. — И там больше всего стоит обозначать пути пешеходов и велосипедистов, чтобы было понятно, как двигаться, чтобы не мешать большинству.



Когда разметка прерывается перед остановками, ни велосипедист, ни пешеход не могут предугадать дальнейшие действия друг друга — создается аварийная ситуация

Новая велоразметка на проспекте Дзержинского прерывается как в этих проблемных участках.

— Если тротуар достаточно широкий, остановку нужно располагать ближе к проезжей части, а велосипедистов направлять подальше от нее.

То же самое нужно делать у подземных переходов, иначе возникают конфликтные ситуации.

— Велосипедистов надо направлять подальше от таких мест, чтобы обеспечивалась нормальная видимость. Это убережет от столкновений, когда человек выходит из-под земли, поворачивает, идет перпендикулярно проспекту, а на него вылетает велосипедист.

Прямо сейчас активисты обсуждают петицию — о том, как сделать лучше новое пространство для велосипедистов.



