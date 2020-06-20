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О главных темах недели расскажем завтра в "Главном эфире"

20.06.2020 12:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тест на прочность - почему важно ни на секунду не забывать о национальном интересе. Справедливый подход к людям - принцип, который положен в основу государства. Об этом и не только смотрите завтра вечером в "Главном эфире".
 
 
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Тест на прочность - почему важно ни на секунду не забывать о национальном интересе. Справедливый подход к людям - принцип, который положен в основу государства. Об...
 
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