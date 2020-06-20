«Встали с дивана и пошли», план «Б» Бабарико, цепи солидарности и когда черный день - все за вчера

19 июня был последним днем сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты, и во второй половине дня в городах Беларуси прошли последние пикеты инициативных групп. А вечером люди вышли на улицы Минска, Витебска, Гродно, Бреста, Могилева, Лиды, Пинска, Барановичей, Бобруйска, Солигорска, Молодечно — от нескольких десятков до нескольких сотен. Они выстраивались в «цепи солидарности» на центральных улицах своих городов на расстоянии метра-полутора друг от друга. Участники обходились без лозунгов и плакатов (иногда выкрикивали «Отпускай!»), аплодировали и махали проезжающим автомобилям — водители сигналили в знак солидарности. По информации правозащитников, вечером 19 июня было задержано более 60 человек, из них около сорока в Минске.
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Действия фигурантов «дела Белгазпромбанка» создали реальную угрозу интересам национальной безопасности Беларуси, заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Изучив материалы дела, Генпрокуратура пришла к выводу «о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации» и возбудила уголовное дело по чч. 2 и 3 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси. За это может грозить до 15 лет лишения свободы.
Адвокат Бабарико наконец-то встретился с задержанным. Рассказал, что Виктор Бабарико бодр, слышал о поддержке, возмущен незаконностью своего задержания.
Вечером 19 июня штаб Виктора Бабарико, задержанного накануне претендента на поста президента Беларуси, опубликовал записанное им ранее обращение. В нем Бабарико предложил провести референдум, чтобы вернуться к Конституции 1994 года.
Правозащитники признали Виктора и Эдуарда Бабарико и задержанных членов инициативной группы политзаключенными. ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить экс-банкира и его сына.
Глава КГК Иван Тертель на встрече с послами западных стран в МИД представил достаточно серьезные и убедительные факты, свидетельствующие о совершении определенными лицами конкретных правонарушений, преступлений, связанных с отмыванием денег и неуплатой налогов, считает министр иностранных дел Владимир Макей.
У многих сторонников Бабарико возникли вопросы — а что будет с подписями? А может ли он баллотироваться? Узнали в Центральной избирательной комиссии Беларуси.
Тем временем за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты подписались порядка 2 миллионов человек, заявил председатель Федерации профсоюзов, руководитель инициативной группы Лукашенко Михаил Орда.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Александр Лукашенко потребовал от Нацбанка снизить ставки и «стать главным помощником по выплате зарплаты». «Накопили определенные золотовалютные резервы и остатки бюджета. Всегда знали, это — на черный день (…), — сказал президент. — Сложность в том, чтобы понять: сегодня — это черный день или будет еще чернее, как у других государств». Он также высказался по поводу картин из коллекции Белгазпромбанка, на которые наложен арест: «Я думаю: слава богу, привезли картины. Ан нет! Никакой не меценат! Картины не привезли сюда для белорусского народа и государства. А картины — это их, как они заявляют, акционеров Белгазпромбанка. Мы сейчас видим, каких акционеров. Все они признались: откуда картины, за какие деньги закупали. И только по оценочной стоимости там больше 20 млн долларов».
Экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова, которая возглавила администрацию Белгазпромбанка, валюты и MolaMola">рассказала про Бабарико, «выживших» топов, арестованные картины, нехватку валюты и MolaMola.
Высокопоставленные белорусские чиновники массово посещают госпредприятия. Обещают поддержку и светлое будущее.
Подписи за претендентов в президенты по всей стране собирали более 127 тысяч человек. «С дивана встали даже те, кто никогда не интересовался политикой», — говорит одна из сборщиц — и этот феномен нельзя не отметить. Мы собрали истории людей, которые встали и пошли — несмотря на занятость, прошлую аполитичность и даже опасения быть задержанными в эту жесткую кампанию. Они вышли на улицы под палящее солнце и проливные дожди, чтобы, как сами говорят, изменить жизнь в этой стране. Кто они? И зачем это делают?
Белорусы могут проверить, платили ли за него наниматели взносы в Фонд соцзащиты. Рассказываем, как это сделать.
Долгое время Насте не могли поставить диагноз, свое взросление девушка буквально прожила в больницах, борясь с болезнями почек. И потом практически случайно девушка узнала, что больна системной красной волчанкой. Болезнью, которая может поразить практически любые органы. Началась гормональная терапия, которая перевернула ее жизнь. Девушку не узнал собственный отец. Продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.
О СПОРТЕ
Белорусские спортсмены активно обсуждают президентскую кампанию.
Спортсменка года в Беларуси Александра Романовская заявила, что наблюдает «выборы, которые язык не поворачивается назвать честными».
Известная баскетболистка Елена Левченко поддержала задержанного Виктора Бабарико.
Бывший хоккеист сборной Беларуси Олег Антоненко сказал, что будет голосовать за Лукашенко.