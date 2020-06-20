«Встали с дивана и пошли», план «Б» Бабарико, цепи солидарности и когда черный день - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!





19 июня был последним днем сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты, и во второй половине дня в городах Беларуси прошли последние пикеты инициативных групп. А вечером люди вышли на улицы Минска , Витебска, Гродно, Бреста, Могилева, Лиды, Пинска, Барановичей, Бобруйска, Солигорска, Молодечно — от нескольких десятков до нескольких сотен. Они выстраивались в «цепи солидарности» на центральных улицах своих городов на расстоянии метра-полутора друг от друга. Участники обходились без лозунгов и плакатов (иногда выкрикивали «Отпускай!»), аплодировали и махали проезжающим автомобилям — водители сигналили в знак солидарности. По информации правозащитников , вечером 19 июня было задержано более 60 человек, из них около сорока в Минске.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Действия фигурантов «дела Белгазпромбанка» создали реальную угрозу интересам национальной безопасности Беларуси, заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Изучив материалы дела, Генпрокуратура пришла к выводу « о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации» и возбудила уголовное дело по чч. 2 и 3 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси. За это может грозить до 15 лет лишения свободы.

генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Изучив материалы дела, Генпрокуратура пришла к выводу « и возбудила уголовное дело по чч. 2 и 3 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси. За это может грозить до 15 лет лишения свободы. Адвокат Бабарико наконец-то встретился с задержанным. Рассказал, что Виктор Бабарико бодр, слышал о поддержке , возмущен незаконностью своего задержания.

с задержанным. Рассказал, что , возмущен незаконностью своего задержания. Вечером 19 июня штаб Виктора Бабарико, задержанного накануне претендента на поста президента Беларуси, опубликовал записанное им ранее обращение . В нем Бабарико предложил провести референдум, чтобы вернуться к Конституции 1994 года .

. В нем . Правозащитники признали Виктора и Эдуарда Бабарико и задержанных членов инициативной группы политзаключенными. ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить экс-банкира и его сына.





Глава КГК Иван Тертель на встрече с послами западных стран в МИД представил достаточно серьезные и убедительные факты, свидетельствующие о совершении определенными лицами конкретных правонарушений, преступлений , связанных с отмыванием денег и неуплатой налогов, считает министр иностранных дел Владимир Макей.

, связанных с отмыванием денег и неуплатой налогов, министр иностранных дел Владимир Макей. У многих сторонников Бабарико возникли вопросы — а что будет с подписями ? А может ли он баллотироваться? Узнали в Центральной избирательной комиссии Беларуси.

? А может ли он баллотироваться? в Центральной избирательной комиссии Беларуси. Тем временем за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты подписались порядка 2 миллионов человек, заявил председатель Федерации профсоюзов, руководитель инициативной группы Лукашенко Михаил Орда.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Александр Лукашенко потребовал от Нацбанка снизить ставки и «стать главным помощником по выплате зарплаты». «Накопили определенные золотовалютные резервы и остатки бюджета. Всегда знали, это — на черный день (…), — сказал президент. — Сложность в том, чтобы понять: сегодня — это черный день или будет еще чернее, как у других государств». Он также высказался по поводу картин из коллекции Белгазпромбанка, на которые наложен арест: «Я думаю: слава богу, привезли картины. Ан нет! Никакой не меценат! Картины не привезли сюда для белорусского народа и государства. А картины — это их, как они заявляют, акционеров Белгазпромбанка. Мы сейчас видим, каких акционеров. Все они признались: откуда картины, за какие деньги закупали. И только по оценочной стоимости там больше 20 млн долларов».





Экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова, которая возглавила администрацию Белгазпромбанка, валюты и MolaMola">рассказала про Бабарико, «выживших» топов, арестованные картины, нехватку валюты и MolaMola .

. Высокопоставленные белорусские чиновники массово посещают госпредприятия. Обещают поддержку и светлое будущее .

госпредприятия. . Подписи за претендентов в президенты по всей стране собирали более 127 тысяч человек. «С дивана встали даже те, кто никогда не интересовался политикой», — говорит одна из сборщиц — и этот феномен нельзя не отметить. Мы собрали истории людей , которые встали и пошли — несмотря на занятость, прошлую аполитичность и даже опасения быть задержанными в эту жесткую кампанию. Они вышли на улицы под палящее солнце и проливные дожди, чтобы, как сами говорят, изменить жизнь в этой стране. Кто они? И зачем это делают?





Белорусы могут проверить, платили ли за него наниматели взносы в Фонд соцзащиты . Рассказываем , как это сделать.

. , как это сделать. Долгое время Насте не могли поставить диагноз, свое взросление девушка буквально прожила в больницах, борясь с болезнями почек. И потом практически случайно девушка узнала , что больна системной красной волчанкой. Болезнью, которая может поразить практически любые органы. Началась гормональная терапия, которая перевернула ее жизнь. Девушку не узнал собственный отец. Продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

О СПОРТЕ

Белорусские спортсмены активно обсуждают президентскую кампанию.

Спортсменка года в Беларуси Александра Романовская заявила , что наблюдает « выборы, которые язык не поворачивается назвать честными ».

, что наблюдает « ». Известная баскетболистка Елена Левченко поддержала задержанного Виктора Бабарико .

. Бывший хоккеист сборной Беларуси Олег Антоненко сказал , что будет голосовать за Лукашенко.

Все новости пятницы, 19 июня

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на субботу. Нас ожидают жара и грозы — но пусть ваш уикэнд это не испортит. Хороших выходных!

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