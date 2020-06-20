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В Минске асфальт охлаждают водой
20.06.2020 13:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСпецтехника дорожных служб. Это необходимая процедура для сохранения жесткости дорожного полотна. При повышенных температурах асфальт начинает деформироваться. Чтобы его охладить, на дороги выливают тонны воды из расчета - на один квадрат минимум один литр. Кстати, эти же машины дают напиться и растениям. Они поливают цветочные клумбы и деревья вдоль дорог. Правда, делают это, как правило, уже после захода солнца.
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Спецтехника дорожных служб. Это необходимая процедура для сохранения жесткости дорожного полотна. При повышенных температурах асфальт начинает деформироваться....
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