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В Минске асфальт охлаждают водой

20.06.2020 13:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спецтехника дорожных служб. Это необходимая процедура для сохранения жесткости дорожного полотна. При повышенных температурах асфальт начинает деформироваться. Чтобы его охладить, на дороги выливают тонны воды из расчета - на один квадрат  минимум один литр. Кстати, эти же машины дают напиться и растениям. Они поливают цветочные клумбы и деревья вдоль дорог. Правда, делают это, как правило, уже после захода солнца.

 
 
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Спецтехника дорожных служб. Это необходимая процедура для сохранения жесткости дорожного полотна. При повышенных температурах асфальт начинает деформироваться....
 
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