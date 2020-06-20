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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске асфальт охлаждают водой Спецтехника дорожных служб. Это необходимая процедура для сохранения жесткости дорожного полотна. При повышенных температурах асфальт начинает деформироваться....

Спецтехника дорожных служб. Это необходимая процедура для сохранения жесткости дорожного полотна. При повышенных температурах асфальт начинает деформироваться. Чтобы его охладить, на дороги выливают тонны воды из расчета - на один квадрат минимум один литр. Кстати, эти же машины дают напиться и растениям. Они поливают цветочные клумбы и деревья вдоль дорог. Правда, делают это, как правило, уже после захода солнца.