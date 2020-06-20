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Летний патруль. Спасатели и молодежь из БРСМ учат отдыхающих безопасности на воде

20.06.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Летний патруль. Спасатели и молодежь из БРСМ учат отдыхающих безопасности на воде

В Глусском районе в июне стартовала республиканская акция «Летний патруль», которую проводят районный комитет Белорусского республиканского союза молодежи и отдел по чрезвычайным ситуациям.

Работники Глусского РОЧС и ОСВОД вместе с ребятами из молодежного отряда охраны правопорядка БРСМ провели профилактические беседы со взрослыми и детьми, отдыхавшими в пятницу, 12 июня, на Птичи, в зоне отдыха «Лодочная станция». Спасатели напомнили о правилах поведения на водоемах, а для закрепления полученных знаний раздали памятки. По традиции встреча не обошлась без развлечения для детей — «фонтана» из перфорированного пожарного рукава.


Летний патруль. Спасатели и молодежь из БРСМ учат отдыхающих безопасности на воде

Акция «Летний патруль» продолжится до конца лета. Глусские спасатели вместе с молодежью из БРСМ будут патрулировать места, официально определенные для купания и отдыха людей, проводить беседы и распространять информационные буклеты с целью уменьшения количества несчастных случаев на воде. 

Алёна ЗМИТРОВИЧ        

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В Глусском районе в июне стартовала республиканская акция «Летний патруль», которую проводят районный комитет Белорусского республиканского союза молодежи и...
 
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