|
Летний патруль. Спасатели и молодежь из БРСМ учат отдыхающих безопасности на воде
20.06.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
В Глусском районе в июне стартовала республиканская акция «Летний патруль», которую проводят районный комитет Белорусского республиканского союза молодежи и отдел по чрезвычайным ситуациям.
Работники Глусского РОЧС и ОСВОД вместе с ребятами из молодежного отряда охраны правопорядка БРСМ провели профилактические беседы со взрослыми и детьми, отдыхавшими в пятницу, 12 июня, на Птичи, в зоне отдыха «Лодочная станция». Спасатели напомнили о правилах поведения на водоемах, а для закрепления полученных знаний раздали памятки. По традиции встреча не обошлась без развлечения для детей — «фонтана» из перфорированного пожарного рукава.
Акция «Летний патруль» продолжится до конца лета. Глусские спасатели вместе с молодежью из БРСМ будут патрулировать места, официально определенные для купания и отдыха людей, проводить беседы и распространять информационные буклеты с целью уменьшения количества несчастных случаев на воде.
Алёна ЗМИТРОВИЧ
Фото автора
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Глусском районе в июне стартовала республиканская акция «Летний патруль», которую проводят районный комитет Белорусского республиканского союза молодежи и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)