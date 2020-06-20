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Утвержден перечень работ с обязательным предсменным медосмотром или освидетельствованием

20.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Утвержден перечень работ с обязательным предсменным медосмотром или освидетельствованием
Фото из архива

Новые редакции инструкций о порядке проведения предсменного медицинского осмотра работающих и освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также перечень работ и профессий, в отношении которых эти инструкции применяются, утверждены в Беларуси. Соответствующее постановление Министерства труда и социальной защиты №45/47 от 30 апреля 2020 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом вносятся некоторые изменения в постановление Минтруда и соцзащиты №116/119 от 2 декабря 2013 года «О некоторых вопросах проведения предсменного (перед началом работы, смены) медицинского осмотра и освидетельствования работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения». И устанавливается перечень работ (профессий рабочих), при выполнении которых требуются соответствующий предсменный медосмотр либо освидетельствование.

Данный перечень представлен в приложении. Среди работ это, например, газоопасные на действующих газопроводах, кровельные и другие работы на крыше здания, деятельность с использованием методов промышленного альпинизма, по изготовлению и применению пиротехнических изделий, по управлению автодорожными строительными и общестроительными машинами, по планированию воздушного движения, по валке деревьев на лесосеке и другие (всего 23). Среди профессий — авиационный техник, аэродромный рабочий, вальщик леса, взрывник на лесных работах, газоспасатель, лесоруб, различные водители и машинисты (всего 38 профессий).

Также документом утверждаются новые редакции инструкции о порядке проведения предсменного (перед началом работы, смены) медицинского осмотра работающих и инструкции о порядке проведения освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения работающих.

Постановление вступает в силу с 28 июня 2020 года.

БелТА

 
 
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Фото из архива Новые редакции инструкций о порядке проведения предсменного медицинского осмотра работающих и освидетельствования на предмет нахождения в...
 
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