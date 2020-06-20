Житель Мостов считает, что с ним не продлевают контракт из-за поддержки Тихановского. Руководство отрицает

Источник материала: Tut.by

В редакцию портала написал 32-летний Владимир Байгот из Мостов. Он рассказал, что его уведомили на работе о непродлении контракта. Он сам это связывает с тем, что записался в инициативную группу Сергея Тихановского, когда тот объявил о том, что намерен участвовать в президентской кампании. При этом в инициативную группу Светланы Тихановской мужчина не входил. На предприятии, где Владимир работает, политическую подоплеку произошедшего отрицают.



Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Уведомили, что контракт не продлевают, а работу больше не найти»

Владимир рассказал, что сам родом из Мостов, сирота, уже примерно 2,5 года работает на местном предприятии «Мостовдрев» навальщиком-свальщиков лесоматериалов. Он сообщил, что, когда Сергей Тихановский хотел участвовать в президентской кампании, он решил войти в его инициативную группу и выслал свои данные в телеграм координаторам из «Страна для жизни». И по его словам, через несколько дней у него состоялся разговор с руководством предприятия.

— Меня вызвал генеральный директор, говорил, к кому ты вступил в инициативную группу, мол, страна тебе дала квартиру, а ты непонятно, чем занимаешься, — говорит Владимир.

По его словам, ему, как сироте действительно выделили социальное жилье.

О том, что решил вступить в инициативную группу, Владимир рассказывал только близким, коллегам по работе — нет.

— Затем меня перевели в цех, где работают «залетчики» за пьянки и все такое, а на днях вызвали в отдел кадров и я подписал бумагу, что контракт со мной не продлевается. Контракт заканчивается 23 июля, — говорит он.

Владимир прислал в редакцию фото подписанного им уведомления. Правда, в нем говорится, что контракт, заключенный между ним и предприятием от 23.07. 2020 года (которое еще не наступило) истекает 23 июля 2020 года и продлен не будет. В графе напротив подписи генерального директора не стоят его фамилия, имя и отчество.

Мужчина добавляет, что ни в какой инициативной группе он по итогу не был:

— Сергея не зарегистрировали, в инициативную группы Светланы я уже не попал. По сути, я вообще ничего не делал.

Молодой человек отмечает, что предприятие, где он работает, градообразующее, если не там — то работы нигде особо и не найдешь.

— Или здесь, или уезжать куда-то — и все.

— К вам претензий у руководства по работе не было? — спрашиваем.

— Да никогда. Я ответственный, да и хотел потом на предприятии в хорошее место перейти.

Руководство предприятия: «Он имеет право прийти на прием и спросить: есть ли возможность принять на другую работу»

Генеральный директор предприятия «Мостовдрев» Сергей Ососов рассказал TUT.BY, что никакой политической подоплеки в сложившейся ситуации с Владимиром Байготом нет, и ни о какой инициативной группе он не знал. В другую бригаду Владимира перевели из-за «отсутствия работы по его профессии».

Он также сказал, что наниматель за месяц имеет право уведомить, что не продлевает контракт, при этом в документе может быть прописано, что он не продлен именно в этой должности.

— Его пригласили за месяц в отдел кадров, там работают специалисты, они ему дают две бумаги, одна у остается у нас, вторая — у него, его уведомляют, он расписывается, что получил, и думает, что делать дальше. Он имеет право прийти в этот период времени, записаться ко мне на прием и спросить, есть ли теперь возможность принять его на другую работу.

Сергей Ососов добавил, что у них на предприятии есть комиссия по трудовым спорам.

— Если я или мои сотрудники что-то неправильно сделали, есть комиссия по трудовым спорам. Человек может туда обратиться. Через дорогу от предприятия, через офис — есть прокуратура и суд — может обратиться в связи с неправильными действиями администрации или еще чего-нибудь.

Также генеральный директор заметил, что предприятие является не только градообразующим, но и валообразующим. По его словам, из примерно 2200 трудоспособного населения города 1600 работают здесь. При этом средняя зарплата — 1170 рублей.

По данным на 1 января 2019 года, в Мостах проживало 15 770 человек.