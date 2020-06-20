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В Комитете госконтроля области работает «горячая линия» по вопросам аренды госимужества

20.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Одним из способов вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений — является сдача таковых в аренду.

В Комитете госконтроля области работает «горячая линия» по вопросам аренды госимужества

Арендные отношения в Республике Беларусь регулируются Гражданским кодексом Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 ”О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом“, решениями местных Советов депутатов. Договор аренды обязательно должен быть заключен в письменной форме. Средства, причитающиеся к перечислению в бюджет, полученные от сдачи государственного имущества в аренду, должны перечисляться в установленный законодательством срок. В ходе контрольно-аналитических мероприятий, проведенных Комитетом государственного контроля Гродненской области в данном направлении, установлено, что государственное имущество сдается в аренду без заключения договоров аренды в письменной форме, в соответствии с законодательством, а денежные средства не поступают в бюджет в полном объеме и своевременно. С целью недопущения указанных фактов в Комитете государственного контроля Гродненской области с 22 по 26 июня 2020 года будет работать телефон «горячей линии»: в г. Гродно (8-152) 79 88 19, по которому Вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения законодательства.

 
Теги: Гродно
 
 
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Одним из способов вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений — является сдача таковых в...
 
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