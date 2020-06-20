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Правозащитники не знают точное число задержанных во время вчерашних пикетов

20.06.2020 18:31 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Как сообщают правозащитники, седи задержанных есть иностранцы, многим из отпущенных после задержание не  отдали личные вещи. Кроме того, к правозащитникам начали обращаться многочисленные люди, которых во время задержания избивали. Точное число задержанных неизвестно до сих пор.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», во время мирных акций протеста, которые прошли по всей Беларуси накануне, было задержано более полутора сотен человек в Минске, Бресте, Лиде, Слуцке, Волковыск, Орша, Гродно, Новополоцке, Могилеве, Витебске, Гомеле, Бобруйске. Точное число и список задержанных постоянно обновляется, многих из их числа выпустили после «разъяснительной беседы», на кого-то составили протоколы, многих задержали до суда.

Правозащитники сообщают о массовых нарушениях во время и после задержаний: 10 человек сообщили о том, что их при задержании избили, в минском РУВД Партизанского района людям не отдали отобранные при задержании телефоны, в Первомайском РУВД людей угрозами «отвезти на сутки» принуждали подписать протоколы и соглашаться с написанным в них.  Валентин Стефанович рассказал «Свободе», что  правозащитники не знают точного числа людей, задержанных вчера на акциях солидарности по всей Беларуси.

Накауне БДГ сообщала о том, что во время мирного пикета солидарности с задержанными Виктором Бабарико, Сергеем Тихановским и их соратниками в Минске происходили жесткие задержания прохожих людьми в штатском. Последние использовали удушающие приемы и избивали людей ногами.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Как сообщают правозащитники, седи задержанных есть иностранцы, многим из отпущенных после задержание не  отдали личные вещи. Кроме того, к правозащитникам начали...
 
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