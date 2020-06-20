Праздник «Книжные встречи в Мирском замке» во второй раз прошёл на кореличской земле (+видео)

Источник материала: Полымя

Сегодня, двадцатого июня, гостеприимная кореличская земля во второй раз приняла праздник республиканского масштаба «Книжные встречи в Мирском замке». В этом году мероприятие проходило в новом формате: учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в стране, всё происходящее в стенах одного из красивейших замков Беларуси зрители могли увидеть онлайн.

Начался праздник с торжественной церемонии открытия, во время которой гостей встретили громким залпом из пушки. Затем сотрудники музея предложили пройти в столовую избу, где зрителей ожидало костюмированное представление в сопровождении народного ансамбля старинной музыки «Контрданс».









– Мирский замок – это уникальный объект Беларуси, который является наследием нашей культуры и истории. Именно это, пожалуй, и стало основой для проведения того праздника, на котором мы находимся сейчас, – отметил во время церемонии открытия заместитель министра информации Республики Беларусь Игорь Бузовский. Книга – это не просто времяпрепровождение, не просто культура. Сегодня книга – это нечто более глубинное, что позволяет формировать культуру страны, менталитет народа и его будущее. Я искренне благодарен всем, кто причастен к созданию этого праздника и надеюсь, что инициативы Министерства культуры и Министерства информации будут лишь шириться в данном направлении.









Как отметил директор учреждения «Музей «Замковый комплекс «Мир» Александр Лойко, проведение праздника такого масштаба – огромная честь: «Несмотря на многочисленные артефакты Мирского замка, главным героем сегодня выступает книга. Да, организовать праздник было непросто, но мы сделали всё возможное, чтобы он состоялся. Поэтому, в свою очередь, я хочу выразить благодарность Министерству информации и Министерству культуры за то, что благодаря современным технологиям зрители всё-таки смогут увидеть то, что с таким усердием было для них подготовлено».









А подготовлено было в самом деле немало. После торжественной части гостей праздника ожидало открытие выставки художника Юрия Крупенкова «Памяти местечка», которая является логическим продолжением проекта «Тихая мелодия наших местечек», представленного во многих городах Беларуси и Литвы. Проект посвящён исчезнувшей жизни еврейских поселений, память о которых неизменно живёт в сердце художника.

Экспозицию составляют как уже известные, так и новые произведения автора: жанровые композиции, портреты и пейзажи, пропитанные, по словам Юрия Крупенкова, «светом любви и ностальгии». Отдельный блок выставки посвящён теме холокоста, который служит напоминанием каждому из нас о трагедии, которая не должна повториться.

К слову, в Мирском замке выставка представлена неслучайно: именно здесь в годы Второй мировой войны погибло около трёх тысяч евреев.









Ещё одна экспозиция, заслуживающая внимания, объединила в себе несколько проектов, посвящённых белорусскому гуманисту и первопечатнику Франциску Скорине. Авторами выставки под названием «500 лет. Искусство, книга, искусство книги» являются белорусские художники Павел Татарников, Владимир Довгяло, Юрий Яковенко и Валентина Шоба, рассказывающие при помощи книжных иллюстраций о жизни и деятельности знаменитого на весь мир Франциска Скорины.

Так, исторические реконструкции Павла Татарникова подобраны с учётом мест, связанных с историей книжной культуры Беларуси, а гравюры Юрия Яковенко подчёркивают связь с Италией, где некогда учился известный первопечатник. Произведение же Валентины Шоба, выполненное на античных досках в уникальной авторской технике, отражает глубинную связь первого печатного издания Скорины и современную художественную традицию.









Неподдельный интерес у гостей праздника вызвала выставка белорусского экслибриса (ярлык с именем владельца, наклеиваемый на книгу. – Прим. Ред.). В экспозиции «От БССР до независимой Беларуси» представлены больше ста экслибрисов из частных коллекций белорусских художников, среди которых Анатолий Тычина, Микола Селещук, Ольга Крупенкова и другие.

Работы выполнены в разных графических техниках: офорт, литография, ксилография и линогравюра, а сама выставка сопровождается белорусскими печатными изданиями, посвящёнными экслибрису и библиофильским обществам Беларуси, которые вышли в свет за последние сто лет.

– Мне, как автору, очень приятно, что за последние годы в стране наблюдается немалый интерес к данному виду искусства, – отметила график, член Союза художников Беларуси, художественный куратор выставки Ольга Крупенкова. – Люди знают, что такое экслибрис и интересуются работами, которые сделаны в печатных техниках графики. Нами постоянно открываются новые имена, а это, в свою очередь, говорит о популярности и востребованности экслибриса как искусства.









Но какие же «Книжные встречи» без книг? В Северном корпусе в рамках праздника были открыты полки одного из ведущих белорусских издательств – ОАО «Белкнига», среди которых почётное место заняла профильная литература, которая придётся по вкусу туристам и гостям Мирского замка. Среди представленного ассортимента – альбомы об истории и культуре Беларуси, исторические материалы современников и многое другое. Интересно, что специально к празднику были выпущены две новинки – «Часы, или Тим в Мирском замке» детской писательницы Ирины Токаревой и «Мір. Замак», материалы которой подготовили сотрудники музейного комплекса.

– На протяжении последних лет нами велась активная исследовательская работа по поиску фотодокументальных источников в архивах Беларуси, Литвы, Польши и России, которые впервые и представлены в этом издании, – рассказал учёный секретарь учреждения «Музей «Замковый комплекс «Мир» Игорь Ложечник. – Также в книгу включены собственные фотографии из нашего архива, которые принято считать самыми ранними фотографическими изображениями Мирского замка и местечка Мир.









Продолжил программу праздника круглый стол, во время которого директор музейного комплекса Александр Лойко поделился планами развития Мирского замка, который с 2000-го года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

– В течение ближайших десяти лет мы планируем осуществить реставрацию замка, реконструировать дамбу, благоустроить территорию и организовать площадку для сезонной торговли. Не менее важной задачей является обновление дворца Святополк-Мирских, а также восстановление и реставрация флигеля. На данный момент готовится проектно-сметная документация на регулярный итальянский парк времён Радзивиллов, который станет прекрасным дополнением музейного комплекса, – подытожил Александр Лойко.









Одной из идей, высказанных во время круглого стола, стало включение в музейный комплекс Любчанского замка, расположенного в Новогрудском районе. Так, по словам доцента, кандидата исторических наук Ольги Попко, у Мира и Любчи одни и те же владельцы, что по праву даёт возможность осуществить задуманное.

– С тем кадровым потенциалом и научным уровнем, который есть сегодня у Мирского замка, сделать Любчанский своим филиалом – вполне выполнимая задача, – отметила Ольга Попко. – К тому же, это не только существенно изменит поток туристов, но и предоставит возможность развития небольшому на данный момент посёлку Любча.









































Виктория КОСТЮК

Фото автора, видео Инны ЛЕЙКО