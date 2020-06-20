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Люди в штатском затолкали двух парней в микроавтобус. Что сегодня вечером происходит в Минске
20.06.2020 19:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске, как и во многих других городах, 19 июня прошли пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, а также акции солидарности. Были задержания. Сегодня вечером в столице снова замечены автозаки — у Александровского сквера у дома офицеров. Тем временем наш фотокорреспондент стал свидетелем того, как у Октябрьской площади у перехода в станцию метро люди в штатском задержали дух парней, которые заказывали кофе. Один из них был в майке с погоней, у второго на рюкзаке была наклейка с погоней.
У Александровского сквера у дома офицеров замечены автозаки и микроавтобусы.
При этом скопления людей, как на Октябрьской площади, так и на площади Коласа, где вчера у филармонии проходили пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, сегодня не наблюдается.
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Наш фотокорреспондент стал свидетелем того, как у Октябрьской площади у перехода в станцию метро люди в штатском задержали дух парней, которые заказывали кофе....
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