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В МВД рассказали, сколько человек задержали в пятницу на пикетах и акциях солидарности

20.06.2020 20:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 19 июня прошли последние пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, а также акции солидарности. Не обошлось без задержаний. TUT.BY узнал у МВД, сколько человек задержали в пятницу, а также минувшей ночью.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

— В отношении граждан составлены около 270 протоколов об административных правонарушениях, в основном за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, — рассказали в МВД.

В ведомстве добавили, что по закону «участники массового мероприятия обязаны соблюдать общественный порядок и выполнять все законные требования организаторов проводимого массового мероприятия, сотрудников органов внутренних дел и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка».

«Обращаемся к жителям и гостям нашей страны не нарушать правопорядок и не создавать конфликтные, провокационные ситуации», — сказали в МВД.

Посмотреть список тех, кого задерживали, можно на сайте лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна». В Минске, по данным центра, было задержано более 150 человек.

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Напомним, в Минске, как и по всей стране, 19 июня прошли пикеты последние пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, а также акции солидарности. в столице, к примеру, на пикете у филармонии находились лидер ОГП Николай Козлов и Ольга Ковалькова из БХД, Около 19.00 милиционеры стали предупреждать, что акции незаконны, и призывали участников разойтись. Дальше начало оттеснение людей с последующем задержанием. 

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси 19 июня прошли последние пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, а также акции солидарности. Не обошлось без задержаний. TUT.BY...
 
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