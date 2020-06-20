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О самоотверженности врачей, перспективах медицины региона и новых проектах. Интервью с начальником главного управления здравоохранения облисполкома Еленой Кротковой

21.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

О самоотверженности врачей, перспективах медицины региона и новых проектах. Интервью с начальником главного управления здравоохранения облисполкома Еленой Кротковой
Начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова – о работе службы здоровья в новых условиях, благодарности медикам и планах отрасли на будущее.
– Елена Николевна, наше отечественное здравоохранение достойно выдержало испытание ситуацией, которая повергла в смятение весь цивилизованный мир. Как удалось сработать службе здоровья Гродненщины?
– Система здравоохранения Гродненской области доказала свою состоятельность. В кратчайшие сроки 37 процентов всего коечного фонда было перепрофилировано для лечения ковида, создано шлюзирование и разделение на чистую и грязную зоны, установлено более 600 новых точек подачи кислорода, приобретено 12 аппаратов ИВЛ. Открыли 5 лабораторий ПЦР, которыми уже выполнено более 65 тысяч исследований. Задействовано для оказания медицинской помощи 4,5 тысячи человек. За три месяца работы не было случаев отказа в госпитализации из-за отсутствия свободных коек. Во всех медицинских учреждениях практически по всем наименованиям есть двухмесячный запас средств индивидуальной защиты, а антисептиков и дезсредств – на 2.5 месяца.
О самоотверженности врачей, перспективах медицины региона и новых проектах. Интервью с начальником главного управления здравоохранения облисполкома Еленой Кротковой
– Внимание общества здравоохранение сейчас чувствует как никогда ранее. Люди говорят искреннее спасибо врачам, медицинским сестрам и всем другим сотрудникам, которые без преувеличения на переднем крае борьбы за здоровье. Какую поддержку получили медицинские работники в нашей области?
– Всестороння поддержка в настоящее время, конечно же, необходима и очень важна. В первую очередь ощутимо внимание государства. Все расходы здравоохранения оплачиваются в первоочередном порядке. 7 444 работника получили надбавки согласно указу Президента № 131 за работу в апреле-мае – выплачено 7,9 миллионов рублей. Более полусотни человек представлены для поощрения на уровне республики, в том числе к государственным наградам.
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Более чем на три миллиона рублей получено спонсорской помощи для улучшения материально-технической базы и приобретения средств индивидуальной защиты, в том числе 10 аппаратов ИВЛ, 8 аппаратов для лабораторной диагностики, 5 единиц автотранспорта.
О самоотверженности врачей, перспективах медицины региона и новых проектах. Интервью с начальником главного управления здравоохранения облисполкома Еленой Кротковой
Хочу выразить слова благодарности руководству области, Министерству здравоохранения Республики Беларусь, руководителям предприятий и учреждений, жителям нашей области за такую ощутимую поддержку.
О самоотверженности врачей, перспективах медицины региона и новых проектах. Интервью с начальником главного управления здравоохранения облисполкома Еленой Кротковой
– Медицина постепенно возвращается в прежнее русло. По каким направлениям пойдет ее развитие?
– В настоящее время прорабатываются планы дальнейшего функционирования поликлиник и стационаров. С 15 июня снова начали работать областные центры реабилитации детей в Гродно и Волковыске. Не прекращали работу онкологический и эндокринологический диспансеры. Идет речь о возобновлении работы хирургических и гинекологических отделений городских клинических больниц. Нужно, однако, понимать, что все учреждения здравоохранения впредь будут работать с соблюдением всех мер защиты персонала и предупреждения распространения короновирусной инфекции.
О самоотверженности врачей, перспективах медицины региона и новых проектах. Интервью с начальником главного управления здравоохранения облисполкома Еленой Кротковой
– Последние годы для службы здоровья Гродненщины были временем больших новостроек и капитальных ремонтов. На окраине Гродно уже вырисовываются корпуса онкологического диспансера. Новый больничный городок очень важен для города атомщиков – Островца. Как еще будут расширяться возможности службы здоровья области?
– Строительные работы по онкоцентру не останавливались и проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Продолжается возведение стен радиологического корпуса, завершены фундаментные работы под операционно-реанимационный и палатно-хирургический корпусы, начаты работы по клинико-диагностическому корпусу. Ввод радиологического корпуса ожидается в 2021 году.
На прошлой неделе поступили первые пациенты в новое 40-коечное инфекционное отделение Островецкой центральной районной клинической больницы. Это очень своевременный подарок строителей в условиях напряженной эпидситуации. Со временем отделение получит статус межрайонного и будет оказывать помощь жителям Островецкого, Ошмянского, Сморгонского районов. Оно соответствует всем современным требованиям инфекционного стационара по изоляции, условиям пребывания пациентов.
О самоотверженности врачей, перспективах медицины региона и новых проектах. Интервью с начальником главного управления здравоохранения облисполкома Еленой Кротковой
В августе планируется завершить все строительные работы и полностью ввести в строй больницу. Пожалуй, в 2020 году это будет самым большим событием в жизни здравоохранения области.
Продолжается ремонт хирургических корпусов в Лидской ЦРБ и Гродненской университетской клинике. Завершены капитальные ремонты пищеблоков Кореличской ЦРБ, Гродненской областной клинической больницы медицинской реабилитации. Готовятся помещения для установки новых аппаратов МРТ в больнице скорой медицинской помощи, МРТ и КТ в больнице №4 города Гродно. Начато строительство детской поликлиники в микрорайоне Ольшанка.
О самоотверженности врачей, перспективах медицины региона и новых проектах. Интервью с начальником главного управления здравоохранения облисполкома Еленой Кротковой
– Гродненщине доверена реализация пилотного проекта по созданию университетской клиники. Как продвигается эта идея: теснее соединить медицинскую науку и практическое здравоохранение?
– К сожалению, с реализацией всех пилотных проектов, в том числе созданием университетской клиники, в полном объеме приходится повременить. На базе Гродненской университетской клиники развернуто более 200 коек для лечения пневмонии, часть персонала задействована для работы в реабилитационном отделении на базе санатория «Неман-72». Все задумки по университетской клинике будут воплощены в жизнь, сейчас идет доработка нормативной документации.
О самоотверженности врачей, перспективах медицины региона и новых проектах. Интервью с начальником главного управления здравоохранения облисполкома Еленой Кротковой
– Не секрет, что во многом успех лечения зависит от того, как медики встретили пациента, то есть от работы первичного звена здравоохранения. Как оно проявило себя и как будет развиваться в ближайшей перспективе?
– Становление института врача общей практики завершится в этом году. В восьми районах области сто процентов врачей первичного звена уже работают по принципу врача общей практики, в целом по области – 92,4 процентов. 91,8 процентов врачей имеют возможность выписки рецептов в электронном виде, 84,8 процентов ведут электронную медицинскую карту пациента.
В настоящее время большой объем работы по организации обследования и наблюдения за контактами и пациентами с бессимптомными и малосимптомными формами ковида возложен на первичное звено, в области создано 137 бригад, которые работают ежедневно.
– Медицинские работники названы в числе тех, кого государство намерено в первоочередном порядке обеспечить арендным жильем. Для каких районов это наиболее актуально? И что еще предпринимается для решения кадрового вопроса?
– Приоритет медикам в обеспечении арендным жильем – это еще один знак внимания и уважения государства к людям нашей профессии. Особо актуально это для больших городов, таких как Лида, Слоним, Волковыск, Гродно, Островец, но важно и для других населенных пунктов.
В августе ждем прибытия 255 молодых врачей и 450 средних медицинских работников в дружную 30 тысячную семью медиков Гродненщины. Как вы понимаете, вопрос обеспечения жильем молодых специалистов при закреплении на первом рабочем месте является ключевым.
О самоотверженности врачей, перспективах медицины региона и новых проектах. Интервью с начальником главного управления здравоохранения облисполкома Еленой Кротковой
В преддверии вступительной кампании хотелось бы заострить внимание абитуриентов: есть возможность заключения целевого договора с главным управлением здравоохранения облисполкома на обучение с использованием дистанционной формы заполнения заявки в электронном варианте на сайте управления. Это новая форма работы, внедренная для удобства граждан в этом году.
К сожалению, в связи с необходимостью социального дистанцирования, праздновать День медицинских работников так, как в прошлые годы, сейчас невозможно. Но мы будем использовать любую возможность, чтобы в этот праздничный день сказать слова огромной признательности и благодарности всем, кто сегодня самоотверженно работает на здоровье жителей области.
Пользуясь случаем, хочу на страницах газеты поблагодарить всех медицинских работников за труд, стойкость и ежедневное личное за мужество и преданность делу и профессии. От души и чистого сердца желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь себя, а также замечательного праздничного настроения, личного блага и достатка, исполнения всех сокровенных желаний, оптимизма и счастья!
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#здравоохранение #медицина
Елена ГУЗЕНЬ
Фото: Михаил ИСАЧЕНКО и из архива «ГП»
 
Теги: Гродно
 
 
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Начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова – о работе службы здоровья в новых условиях, благодарности медикам и планах отрасли...
 
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