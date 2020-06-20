«Подумали, что я кидаю камни». Как люди в штатском задержали парня на акции солидарности в Бресте

Источник материала: Tut.by

19 июня во время акции солидарности в Бресте задержали Михаила Гребеня. Из Ленинского РОВД его выпустили на следующий день около 4.30, сообщил TUT.BY Михаил. Как нам стало известно, сейчас в отношении него Следственным комитетом проводится проверка.



Михаила погрузили в бус серебристого цвета.

Михаила задержали на перекрестке проспекта Машерова и улицы Карбышева. Он стоял за спиной сотрудников милиции, которые выстроились в линию поперек аллеи.

— Я стоял, как все кричал, жестикулировал активно. Они, вероятно, подумали, что я кидаюсь камнями. Хотя камней я там вообще не видел. Бред какой-то, — рассказал TUT.BY Михаил.

По словам брестчанина, его задержали люди в штатском. Михаила усадили в бус, который стоял неподалеку и увезли в Ленинский РОВД. Там он провел около трех часов.

— Мне не давали сходить в туалет, ничего не разрешали. Даже по телефону позвонить. Потом приехали люди в штатском, общались со мной некорректно. Меня опять отвели в бус и повезли в Следственный комитет, — сообщил Михаил.

Видео: Онлайн Брест

Затем задержанного доставили в управление Следственного комитета на улице Пушкинской.

— Там составили протокол и повезли обратно в Ленинский РОВД. Было уже около 3.30. Там один из сотрудников сказал, мне, что, мол, за свое поведение буду сидеть. Закрыли меня в какой-то комнатушке на ключ и там держали минут 30. Потом открыли. Пришел другой сотрудник. Меня повезли в наркологию «продувать», чтобы проверить пьяный ли я. Оказалось, что у меня по нулям. Потом обратно отвезли в Ленинский РОВД.





Около 4.30 Михаила отпустили:

— Мне сказали ехать домой, что будет вестись следствие. Как я понял, они считают, что я кидал камни.

По словам Михаила, ему не объяснили, по какой статье «будет вестись следствие». Он также настаивает, что во время перевозки из Ленинского РОВД в Следственный комитет ему нанесли телесные повреждения. В ближайшее время он планирует обратиться к специалистам для определения тяжести полученных травм и написать заявление на тех, кто их наносил.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова подтвердила TUT.BY задержание Михаила:

— В данный момент Следственным комитетом проводится проверка.

Получить оперативный комментарий в СК не удалось.

Напомним, 19 июня в Бресте и других городах Беларуси прошли акции солидарности с задержанными политиками и участниками избирательной кампании. Около 19.00 люди выстроились в линию на улице Советской возле пикета по сбору подписей за претендента в кандидаты Валерия Цепкало. Затем собравшиеся дошли до проспекта Машерова и выстроились на аллее вдоль дороги. В пиковый момент длинна очереди составляла около километра. Проезжавшие мимо автомобили сигналили в поддержку. Позже на место прибыл ОМОН и сотрудники милиции. Они вытеснили собравшихся с аллеи. Ближе к ночи люди перешли на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Около 1.00 брестчане разошлись.