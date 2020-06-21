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«За что бьете?». В городах снова задержания: люди в штатском хватали прохожих, а милиция - журналистов
21.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси в субботу — 20 июня — снова не обошлось задержаний. В Минске в разных частях города
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Среди задержанных в пятницу были также журналисты в том числе TUT.BY, «Радио Свобода», Onliner.by, Белстат, Reuters, которые пополняли свою свою работу. В пресс-службе МВД сообщили, что журналистов с аккредитацией на работу на территории Беларуси отпустили в день задержания. Почему же препятствовали работе, тем более что большинство коллег работает с опознавательными элементами (те же жилеты или крупные бейджи), — вопрос открытый. В пресс-службе ведомства обещают прояснить этот момент на уровне главы ведомства.
20 июня, по данным «Вясны», в Минске задержали 4 человека, в Борисове — около 9, в Бресте — 5, в Ганцевичах — около 10, в Гродно — Евгений Амплеев — представитель инициативной группы претендента на пост президента Беларуси Светланы Тихановской.
В субботу — 20 июня — также не обошлось без задержаний журналистов. К примеру, в Ганцевичах на акцию солидарности вышло около 30 человек. «Говорить нельзя, стоять нельзя», — возмущались люди, когда милиция требовала разойтись. После того как некоторых задержали, а другие покинули место сбора, милиция обратила внимание на журналистов — их задержали, в этом участвовало как минимум 7 человек. Перед этим один из сотрудников милиции препятствовал работе журналистов, не давая им осуществлять видеосъемку задержания людей.
На стриме, который вели коллеги из издания «Першы рэгiён», в момент их задержания журналистов слышно, как один из журналистов говорит: «Да не бейте по ногам», «Не ломайте руки». Кто-то командует: «Надели наручники, *ля (нецензурная лексика звучит неоднократно. — Прим. ред.). Что за вопросы? Еще раз говорю, что за вопросы?». Один из журналистов просит сотрудников милиции быть осторожнее с камерой, а потом задает вопрос: «За что вы бьете меня?». Снова звучит команда надеть наручники.
Раздается телефонный звонок, и тот, кто командовал надеть наручники, сообщает: «Да, товарищ… Уже задержан. Камера, все при нем. Я вас понял товарищ… Все при мне, при мне этот телефон… Он на телефон, да… Есть… Есть… Я понял вас». Телефонный разговор заканчивается. Этот же мужчина говорит другому, чтобы тот выключил телефон (по всей видимости, мобильное устройство журналиста) и добавляет эмоционально: «Хватают, *ля. Повыгоняю завтра!». Посмотреть полностью видео с разгоном акции солидарности и задержания людей в Ганцевичах можно
В Ганцевичах были задержаны около десятка человек, среди которых журналист Александр Позняк и оператор Сергей Багров. По состоянию на 23 часа главный редактор издания Петр Гузаевский добивался освобождения задержанных журналистов, он подавал жалобу на действия сотрудников милиции, говорится на сайте издания.
В Гродно было одномоментно на площади Советской около 30 человек, стояли автобус и микроавтобусы с ОМОНом около площадей Советской и Ленина. Задержали, по нашей информации, одного человека.
В Бресте в субботу на проспект Машерова, где днем ранее проходила акция солидарности, приехал ОМОН, людей предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Людей собралось значительно меньше, чем в пятницу. Собравшиеся хлопали, а автомобилисты сигналили.
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«За что бьете?». В городах снова задержания: люди в штатском хватали прохожих, а милиция - журналистов
В Беларуси в субботу - 20 июня - снова не обошлось задержаний. В Минске в разных частях города стояли автозаки и дежурил ОМОН, который активно задерживал людей днем...
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