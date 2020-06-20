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«Ударили по голове, разбили нос». Истории минчан, которым потребовалась медпомощь после задержаний

21.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для минчанки Алины, ее мужа и их друга вчерашний поход в кофейню недалеко от площади Якуба Коласа, где 19 июня проходила акция солидарности, закончился поездкой в Центральный РУВД. «Нас просто побили, схватили и забросили в микроавтобус люди в гражданском. Что мы сделали, никто не объяснял», рассказывает девушка. Саму Алину — с гематомами на руках и ушибом ноги, и ее друга отпустили домой. Мужа отправили в ЦИП до суда, который будет в понедельник. Пострадал в этот день и айтишник Дмитрий, который катался со своей девушка на велосипеде и роликах в центре города. У парня ссадины по всему телу, разбит нос и губа.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Ударили по голове, разбили нос, губу, били по ногам, в бок»

Дмитрий вечером со своей девушкой оказался на проспекте Независимости. Он ехал на роликовых коньках, она — на велосипеде.

— Целенаправленно на акцию мы не шли, нигде останавливаться не планировали, просто двигались по проспекту в направлении площади Якуба Коласа. Никаких лозунгов не кричали, не хлопали, никого не провоцировали, — рассказывает молодой человек. — В то время возле парка Янки Купалы уже было перекрыто движение, и мы просто уперлись в стену. Девушка моя достала телефон и сделала несколько снимков.

После этого, по словам Дмитрия, сзади к ним подъехал автозак. Рядом с ними были и другие люди.


Фото предоставил герой публикации

— Из машины выбежали мужчины, начали хватать всех и запихивать в автозак. Люди стали разбегаться, перепрыгивать белую ограду, за которой парк. Кто-то успел убежать, в том числе и моя девушка. А я как раз держал велосипед. Попытался положить его и уйти, но меня сбили с ног, повалили на землю, несколько раз ударили, потом потащили в автозак и там продолжили бить ногами и руками. Ударили по голове, разбили нос, губу, били по ногам, в бок, — перечисляет парень. — В автозаке были и другие задержанные. Когда меня с разбитым носом посадили, женщина одна возмутилась, мол, что вы делаете?! А ей ответили: «Сейчас и тебе оприходуем, если не заткнешь свою пасть», что-то в этом роде.


Фото предоставил герой публикации

Молодой человек говорит, что людям, находящимся в автозаке, даже толком не пояснили, за что их взяли. «Называли какие-то статьи, отказывались их расшифровывать. Никто не представлялся».

— Сказали, что мы не можем ничего, наши конституционные права ограничены, потому что мы находимся в статусе задержанных, — продолжает парень. — Там были люди, у которых начиналась паническая атака, приступ астмы. Была еще девушка, которой стало плохо, она попросила воды. Омоновец взял бутылку воды и вылил ей на голову. У меня хлестала кровь из носа. Запрещалось даже залезть в сумку и достать платок, чтобы кровь остановить. Человек, который сидел напротив меня, снял свою маску и дал мне ее, чтобы я хоть как-то нос прикрыл.


Фото предоставил герой публикации

Дмитрий рассказывает, что дальше машина сделала несколько кругов по проспекту, потом задержанных из нее пересадили в другую машину, уже с камерами — по 2−3 человека, и повезли в Ленинское РУВД.

— Там в каком-то ангаре у всех взяли паспортные данные и перевели в основное здание, в подвал, где было что-то вроде актового зала человек на сто. Нас в автозаке ехало человек 15, но в этом зале уже были люди. В сумме нас собралось человек 30, были и журналисты, и обычные люди. Там уже можно было вызвать скорую помощь, что и сделали. Девушку, которой стало плохо, и меня увезли на обследование в БСМП. У меня есть заключение врача, который меня осматривал.


Фото предоставил герой публикации

Парень говорит, что все время с момента задержания и до того, как его забрала скорая, он не мог ни с кем связаться, потому что пользоваться мобильниками запретили.

«Мне не предложили просто пройти в бус, хотя я молодая девушка, могу быть беременной, ударили, схватили, пошмонали и закинули»

Минчанка Алина с ее мужем и их другом вышли вчера вечером в центр города просто погулять. По словам девушки, они не то что не собирались участвовать ни в какой акции, но и не знали, что она там проходит.

— Мы с мужем шли из тренажерного зала на Харьковской, 15 в сторону Немиги, хотели встретиться с другом, собирались прогуляться. Что и где происходит в городе, мы не знали, потому что не следили за этим, — рассказывает Алина. — Уже встретившись с другом, решили пойти через Зыбицкую, площадь Победы на Якуба Коласа. Когда мы приближались к площади, увидели вдалеке, что там стоят автозаки, перекрыта дорога, ОМОН крутит ребят — просто из толпы забирает. Никто ничего не кричал — мы бы услышали, людей с транспарантами мы тоже не видели, поэтому толком не поняли, что там вообще случилось. Но на всякий случай решили свернуть в кофейню «Зерно», которая между площадью Победы и площадью Якуба Коласа. Там мы посидели полчасика.

Молодые люди подумали, что «там уже все рассосалось», вышли из кофейни, перешли на противоположную сторону проспекта и пошли в сторону Немиги.

— На площади Победы увидели, что по проспекту начали разъезжать не только автозаки с ОМОНом, но и микроавтобусы. Один такой остановился в метрах десяти от нас, напротив «Каравая». Оттуда вышли люди в штатском, схватили и запаковали в бус парня, который шел мимо с пожилыми родителями. Мы остановились и хотели подождать, пока микроавтобус проедет вперед. Но он ехал очень медленно. Рядом шли все те же люди в штатском. Тогда мы подумали, что их стоит обогнать, — продолжает девушка. — Я шла впереди, а друг с мужем позади. Мы уже их прошли, но они побежали за нами, обошли моего мужа, возможно потому, что он более крепкого телосложения, схватили друга за руки и за ноги и потащили к бусу.

Алина говорит, что они с мужем на какой-то момент растерялись. Потом ее супруг ухватился за друга и начал его вытягивать из рук тех, кто его держал, кричать: «Кто вы такие?! Что вы делаете?!». Она рассказывает, что это был совершенно обычный бус, люди без какой-либо формы. Понять, кто это, было невозможно.

— Через пару секунд мужа моего тоже разложили на земле, взяли за руки и за ноги и забросили на пол в микроавтобус, где уже лежал друг, — описывает происходящее Алина. — Когда мужа схватили, я начала отходить в сторону, не хотелось, чтобы загребли и меня. Я покричала конечно, «Что вы делаете?!», но к ним не лезла. Однако меня неожиданно ударили по руке, потом схватили за нее. Второй мужчина ударил меня по ноге, чтобы она согнулась в колене и я упала. Меня тоже забросили в бус, наверх на мужа. Наши ноги торчали из дверей, но люди попытались закрыть бус. 

Девушка вспоминает, что в микроавтобусе было двое одетых по форме мужчин. Они были более мирными, «забрали наши ноги с улицы, тогда дверь закрыли», говорит Алина.

— Они сказали, что представляться нам не должны. Также не ответили, кто и по какой причине нас крутил. Просто повезли в Центральное РУВД. Нам сказали, что нас имеют право задержать не больше, чем на три часа, но держали дольше. Мы сперва просто были на улице. Я сидела на спортивной сумке, потому что жутко болела нога, не могла стоять. Остальные стояли. Сказали выключить телефоны. Уводили по одному человеку в здание, потом возвращали.


Фото предоставлено героиней публикации

На Алину протокол составили быстро, как она говорит.

— Написали туда административную статью, по которой меня якобы привезли — за активное участие в митинге. С моих слов записали объяснение, почему я оказалась в этом районе, что мы нигде не останавливались и ничего противоправного не делали — не хлопали, не кричали. Я написала, что с протоколом не согласна, потому что ни в каком митинге я не участвовала. Но никто не слушает, что ты просто шел мимо, заполняют бумажки и все. Потом меня быстро отпустили, как и нашего друга. И тут мне принесли спортивную сумку моего мужа, но сам он не вышел. Где он, никто не говорил. Потом я уже насела на милиционеров, только после этого мне сказали, что его отвезли в ЦИП. Больше ничего.

Девушка ночью вернулась домой, а утром пошла в милицию, чтобы написать заявление на людей, которые их забрали прошлым вечером.

— Забирали нас какие-то непонятные люди в гражданском, применяли силу — у меня гематомы на руках и я до сих пор хромаю. Мне не предложили просто пройти в бус, хотя я молодая девушка, могу быть беременной. Ударили, схватили, пошмонали и закинули, — говорит Алина. — Из милиции меня отправили в поликлинику, хирург описал характер травм, позвонил в 102.

Никакой подробной информации о ее муже у девушки до сих пор нет. Связаться с ним невозможно.

— Я позвонила в ЦИП, мне сказали, что будут держать его там до суда. На каком основании не сказали. Суд в понедельник. Я не могу принести ему какие-то вещи, потому что в ЦИПе карантин, туда никого не пускают.

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Люди рассказывают, что в автозаки попали не только те, кто участвовал в акции солидарности, но и случайные прохожие.
 
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