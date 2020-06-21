В Бресте на следующей неделе отключат горячую воду. Кто в списке?

Источник материала: Tut.by

В некоторых районах Бреста отключат горячую воду с 8.00 23 июня до 22.00 26 июня, сообщают теплосети .





Воду отключат в центральной части на участке от улицы ГОБК и Зубачева до Кобринского моста, в восточной части от Кобринского моста до улицы Гаврилова, в районе технического университета, а также в микрорайонах Вулька, Ковалева, Южный городок, ЮЗМР и ЮВМР.