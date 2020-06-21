21 июня — Международный день отца. Папа и папины дочки

Источник материала: Радзiма





Многодетный отец Владимир Комоцкий из Глуска считает, что не нужно делить семейные обязанности на мужские и женские, в семье всё должно решаться вместе, сообща, на благо друг друга. Вместе с женой Натальей он воспитывает троих дочерей: старшей Ксении — одиннадцать, она уже пятиклассница, средней дочке-третьеклашке Софье — восемь, самой младшей Алёне исполнилось 6 лет, осенью она пойдет в первый класс. С семьей Комоцких мы встретились накануне Международного дня отца (в этом году он выпадает на 21 июня), чтобы узнать, каково это — быть папой троих девочек.

Владимир и Наталья вместе уже почти 12 лет, в начале семейной жизни стать многодетными родителями супруги не планировали. «Наверное, это судьба, — признается папа Вова. — Сначала один ребенок появился, потом второй, третий. С их появлением жизнь здорово менялась. Прибавлялось больше бессонных ночей, ответственности, нагрузки, расходов. Вместе с хлопотами становилось и больше общения, радости, гордости, каких-то открытий, полезных дел и увлечений. Ты понимаешь, что дети не дают тебе расслабиться, нужно много работать, везде успевать, порой забыть о себе, своих интересах. Конечно, сложности есть у всех и всегда. Просто их перестаешь замечать, когда к тебе нетерпеливо тянутся детские ручонки, когда слышишь звонкий девичий голосок, когда знаешь, что тебя всегда ждут, по тебе скучают. Тогда ты и убеждаешься в том, что быть большой семьей — это счастье».

Многодетный папа не скрывает, что всегда мечтал о сыне, говорит, до последнего надеялся: плановые УЗИ не показывали пол будущего малыша в первую и третью беременность. «Говорят, обычно отцы сыновей хотят, — продолжает Владимир, — но любят и жалеют больше дочерей, даже выражение «папины дочки» звучит гордо. У меня к дочкам особое отношение, мягкое, трепетное. В то же время, если понадобится, девочки с радостью помогут мне в нетяжелой мужской работе: гвоздь подадут или забьют, доску подержат. Помогают они и по хозяйству, по субботам у нас генеральная уборка в доме, наводим порядок по команде, как в армии».

Дочери Владимира и Натальи хоть и разные по характеру, но увлечения их схожи. Ксения и Софья занимаются танцами в музыкальной школе, любит танцевать и младшая Алёнка. Любимые семейные увлечения Комоцких — совместный отдых на природе и сладкая выпечка. Если мамы дома нет, папа Вова не теряется, он знает, чем занять и чем накормить детей. К слову, любимые папины блюда, по словам дочерей, — жареная картошка и макароны по-флотски. А вот когда по графику папа выходной (он работает станочником в цехе деревообработки лесхоза), то тогда вообще в доме весело, при этом совместные развлечения не ограничиваются футболом и русским лото.

Участвует многодетный папа и в школьной жизни дочерей. Если нужно, заведет-заберет из школы, сделает с дочками домашние задания, соберет вместе с ними макулатуру, поучаствует в школьной спортландии… А самое главное — папа Вова всегда научит, поддержит, защитит, позаботится о своих маленьких принцессах. Потому что любит своих дочерей одинаково сильно и искренне.

Анна АВТУХОВА

Фото автора