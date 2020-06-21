Кафе с видом на озеро и итальянский парк. Что в планах замкового комплекса «Мир»

Источник материала: Полымя





Праздник «Книжные встречи в Мирском замке» в этом году посвящен не только собственно книге, но и небольшому, особенно в контексте пятивековой истории, юбилею самого замка – 20 лет назад он был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.





В свое время реконструкция Мирского замка стала одним из самых масштабных и амбициозных планов молодой независимой Беларуси. Не один год и немало средств потребовалось, чтобы жемчужина белорусской архитектуры предстала во всей красе.

Благодаря признанию мировой значимости памятника архитектуры и масштабной реставрации с реконструкцией сегодня Мирский замок знают и посещают туристы со всего мира.





Казалось бы, можно поставить точку в масштабных работах. Однако сам замок был лишь первым этапом восстановления владений нескольких родов.





— Реставрация непосредственно замка – это только часть проекта по возрождению цитадели. Ведь на его территории есть также парк, озеро, — отметил директор замкового комплекса Александр Лойко. — И наша задача — сделать не просто красиво, но и главное – чтобы посещение объекта было безопасным для туристов.



















Так, требует обновления дамба на озере. В ближайших планах — провести ее реконструкцию. Ее предполагается сделать так, чтобы разместить там сезонную торговлю и небольшое открытое кафе. Вид с него обещает быть потрясающим – на озеро и 500-летний замок. Архитектура и дизайн – под стать цитадели.





Также в планах, пусть и не столь близких, возрождение регулярного итальянского парка, который существовал возле замка во времена Раддзивиллов. Есть несколько предложений, какими растениями заполнить десять его различных участков, так называемых квартир. Прозвучали они и во время круглого стола. Например, высадить растения, которые ассоциируются с владельцами замка. Или восстановить его с учетом исторических документов. Так, заведующий отделом генеалогии, геральдики и нумизматики Института истории НАН Беларуси Алексей Шаланда рассказал, что им удалось найти документ с описанием растений, которые Радзивиллы закупали для мирского сада.









В планах на будущее – восстановление дворца Святополк-Мирских, останки которого обнаружены недалеко от Мирского замка.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА