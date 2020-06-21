«Папа нарисовал мне зеленкой точку на руке, чтобы отличать от Кати». Близняшки о своей жизни

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Наверняка многие из вас задумывались о том, как же здорово иметь близняшку. Ведь с рождения у тебя есть самый преданный и верный друг. Катя и Лиза не представляют свою жизнь иначе и, как говорят сами девочки, чувствуют себя неполноценно, находясь на расстоянии друг от друга. Контрольные за сестру, постоянные подколы друзей, магическая связь друг с другом — это то, что могут понять только близнецы. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

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