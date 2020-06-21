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«Папа нарисовал мне зеленкой точку на руке, чтобы отличать от Кати». Близняшки о своей жизни

21.06.2020 11:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наверняка многие из вас задумывались о том, как же здорово иметь близняшку. Ведь с рождения у тебя есть самый преданный и верный друг. Катя и Лиза не представляют свою жизнь иначе и, как говорят сами девочки, чувствуют себя неполноценно, находясь на расстоянии друг от друга. Контрольные за сестру, постоянные подколы друзей, магическая связь друг с другом — это то, что могут понять только близнецы. Мы продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

Благодарим за помощь в организации съемок пространство Lo-fi Social Club.

 
 
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