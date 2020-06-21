Залило грязью и водой. Что натворил утренний ливень в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Ливень в Могилеве 21 июня затопил улицы города — водой, а кое-где и грязью. По данным МЧС, за несколько часов в областном центре выпало больше половины месячной нормы осадков. Это и вызвало сильные затопления — ливневки не справились с таким потоком воды.

Видео: Платон Христовой

Могилевчане в соцсетях делятся фото и видео последствий ливня, который прошел рано утром, около 05.30, и длился несколько часов. По данным горожан, самый высокий уровень воды на улицах наблюдался в Октябрьском районе Могилева: на улицах Симонова в районе поликлиники № 8, Николая Островского, Димитрова, Академика Павлова, Славгородское шоссе, бульваре Непокоренных.



Гаражи на улице Димитрова. Фото: Андрей Яковлев, vk.com/ilovemogilev



Гаражи на улице Димитрова. Фото: Андрей Яковлев, vk.com/ilovemogilev



Улица Академика Павлова. Фото: Вова Корабков, vk.com/ilovemogilev



ДРСУ-128, улица Славгородское шоссе. Воды местами выше колена. Фото: Дарья Астапенко, vk.com/ilovemogilev

Открыть/скачать видео (3.5 МБ) Открыть/скачать видео (2.92 МБ) Жительница дома № 13 на бульваре Непокоренных опубликовала видео, в котором видно, как дом заливает потоками дождевой воды. Женщина сообщает, что свет в доме отключили, лифтовая шахта также затоплена.

Двор дома № 32А на улице Левая Дубровенка оказался затоплен жидкой грязью. Ее уровень доходит припаркованным машинам до половины колеса и выше. По словам жителей дома, с проблемой такого масштаба они столкнулись впервые. Хотя ранее они уже жаловались на действия застройщика «Градстройальянс», который не завершил благоустройство территории, и потому во время дождей вода лилась со склона и заносила двор песком, затапливала территорию.

Информации о пострадавших из-за непогоды людей нет.