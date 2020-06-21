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Залило грязью и водой. Что натворил утренний ливень в Могилеве
21.06.2020 13:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ливень в Могилеве 21 июня затопил улицы города — водой, а кое-где и грязью. По данным МЧС, за несколько часов в областном центре выпало больше половины месячной нормы осадков. Это и вызвало сильные затопления — ливневки не справились с таким потоком воды.
Видео:
Могилевчане в соцсетях делятся фото и видео последствий ливня, который прошел рано утром, около 05.30, и длился несколько часов. По данным горожан, самый высокий уровень воды на улицах наблюдался в Октябрьском районе Могилева: на улицах Симонова в районе поликлиники № 8, Николая Островского, Димитрова, Академика Павлова, Славгородское шоссе, бульваре Непокоренных.
Жительница дома № 13 на бульваре Непокоренных опубликовала видео, в котором видно, как дом заливает потоками дождевой воды. Женщина сообщает, что свет в доме отключили, лифтовая шахта также затоплена.
Двор дома № 32А на улице Левая Дубровенка оказался затоплен жидкой грязью. Ее уровень доходит припаркованным машинам до половины колеса и выше. По словам жителей дома, с проблемой такого масштаба они столкнулись впервые. Хотя ранее они уже жаловались на действия застройщика «Градстройальянс», который не завершил благоустройство территории, и потому во время дождей вода лилась со склона и заносила двор песком, затапливала территорию.
Информации о пострадавших из-за непогоды людей нет.
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Гроза прошла над городом в районе 05.30 и затопила улицы города. На некоторых из них движение до сих пор затруднено.
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